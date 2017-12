Warten auf Verordnung zu Wasserschutz

LR Erkner

Erkner (je) Wann die Verordnung zum Trinkwasserschutzgebiet Erkner fertig wird, sei nicht absehbar: Mit dieser Auskunft hat Umweltminister Jörg Vogelsänger, nebenbei Erkneraner Stadtverordneter, in der Einwohnerfragestunde des Stadtparlaments eine Frage von Steffen Schorcht beschieden. Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit, so Vogelsänger. Die Fertigstellung der Verordnung war zuletzt im Sommer für die nahe Zukunft angekündigt worden. Ihr letzter Entwurf sah vor, im Interesse des Trinkwasserschutzes in Karutzhöhe und Hohenbinde die Ausweisung von neuem Bauland zu untersagen - was die Stadtverwaltung gern täte, die die Befürchtungen um das Wasser für überzogen hält. Schorcht, sachkundiger Einwohner der Linken, hat eine gegenteilige Ansicht vertreten.