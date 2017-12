Baumauswahl mit Glühweinplausch

Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Das Weihnachtsbaum-Schlagen ist noch immer ein mit Tradition und Brauchtum verbundener Akt. Ein besonderes Flair bietet seit fünf Jahren Bernd Albers auf seinem Hof an der Kienitzer Straße in Zechin.

Natürlich kann man auch den von einem Baumarkt kreierten "Volksweihnachtsbaum" erwerben. Aber während sich die modernen Marktschreier weitere Markennamen ausdenken, haben sich andere die gemütlichere Variante des Erwerbes ihrer Festtanne entschieden. Und nehmen selbst die zum Teil gefährliche Fahrt auf der stark sanierungsbedürftigen Kienitzer Straße in Zechin auf sich, um zum Bauernhof von Familie Albers zu kommen. Vor sieben Jahren hat Bernd Albers damit begonnen, den alten Hof auf einem breiten Gürtel mit Nordmanntannen zu bepflanzen. Auf rund 1,5 Hektar wachsen diese Bäumchen, deren Herkünfte von der Türkei bis zum Kaukasus reichen, heran, um zum Weihnachtsfest herausgeputzt zu werden. Seit fünf Jahren lädt der Landwirt in der Zeit bis Weihnachten zum Aussuchen und Fällen ein.

Viele kommen zunächst nur, um sich den geeigneten Baum erst einmal auszusuchen. Gelbe Banderolen liegen bereit, mit denen man sein Wunschobjekt markieren und sichern kann. Erst kurz vor dem Aufstelltermin holen sie ihn sich dann ab. Inzwischen kann man durch die dichtbestandene Plantage flanieren und entdeckt so manchen bekannten Namen auf den Markierungsbändchen.

Besonders an den Adventswochenenden ist viel los auf dem Bauernhof. Dann dampft die Glühwein-Theke und die Hof-Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um die Baum-Wünsche zu erfüllen. "Inzwischen haben sich sogar Firmen aus der Region entschlossen, ihre Kunden zu uns einzuladen, um sie mit einer Tanne zu freuen", erzählt Albers. Nur eines will er auch künftig vermeiden: Sein Hof soll nicht zu einem Weihnachtsmarkt werden, auf dem es dann auch Bratwürstchen und Zuckerwatte gibt. In der gemütlichen Futterküche des alten Pferdestalles kommt auch so Stimmung auf. Viele kommen inzwischen auch, um beim Glühwein Neuigkeiten auszutauschen und sich eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. So will Bernd Albers es beibehalten. Wie auch den Preis, der ganz demokratisch 20 Euro beträgt, egal wie groß der Baum ist.

Dass die Tannen so unterschiedliche Herkünfte haben, hat für Albers einen ganz plausiblen Grund: "Die Bäume unterscheiden sich so auch ein wenig darin, wie sie mit der Witterung klar kommen. So habe ich das Risiko etwas gesenkt, dass mir eine ganze Pflanzung eingeht", erklärt er. Die Vorstellung, dass nach einiger Zeit die schönsten Bäume bereits weg sind und nur noch die "Krücken" zur Auswahl stehen, sei nicht ganz richtig, erläutert der Landwirt, der ansonsten rund 500 Hektar Land mit Weizen, Raps und Zuckerrüben bestellt. Natürlich würden richtige "Krücken" herausgeschnitten. "Aber die kleinen, in dieser Saison noch verschmähten Bäume können in ein bis zwei Jahren richtige Prachtstücke werden. Denn: Wenn die schönen Nachbarn gefällt sind, dann nutzen sie ihre Entwicklungsräume für sich", erläutert er. Bislang gibt es noch keine komplett leergeräumte Fläche auf seiner Plantage. Sollte es so weit kommen, dann wird sie zunächst durchgefräst und dann bis zur Neubepflanzung für ein bis zwei Jahre brach gelegt. "Die Anlage der Plantage rings um unseren Hof ist einfach praktisch für die Pflege das ganze Jahre hindurch. Und außerdem kann ich ja Kunden nur sehr schwer auf kleine Splitterflächen führen, die sich dafür eignen würden."

Selbst-Fäller bei Landwirt Albers in Zechin, täglich 9 bis 16 Uhr; an diesem Sonnabend im Landesforst in Strausberg, Garzauer Chaussee, an der Hochspannungs-Leitung von 9 bis 13 Uhr (Kontakt: 0173 6390701); am 16. Dezember ab 9 Uhr an der Plantage des Libbenichener Birkenhofs