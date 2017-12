Rösser und Urkunden vergeben

Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Zum zwölften Mal lud Hoppegarten jene ein, ohne die im gesellschaftlichen Leben des Ortes kaum etwas laufen würde - die Ehrenamtler. Im Jubiläumsjahr der Reformation begrüßte Bürgermeister Karsten Knobbe die Gäste mit einem Luther-Zitat: "Wer Gutes tun will, muss es verschwenderisch tun."

Gleich zu Beginn wurde es voll auf der Bühne. Etwa 40 Wahlhelfer wurden nach vorn gerufen, um den Dank der Gemeinde und die Ehrennadel des Bundesinnenministers in Empfang zu nehmen. Es folgten Dank und Ehrenurkunden an Hoppegartener, die sich unentgeltlich um das Wohl ihrer Mitmenschen kümmern.

So eine ist Jutta Sachtleber. Die in Hanau geborene Wahl-Hoppegartenerin bringt selbst alteingesessene Gemeindebewohner mit ihren Geschichten über den Ort zum Staunen. "2008 sind wir von Berlin hierher gezogen und kurz danach habe ich in der MOZ vom Verein Grünes Tor gelesen, der sich um die Geschichte des Ortes kümmert. Seitdem bin ich dabei", erklärte sie.

Mehrere Schriften hat sie seitdem als Autorin oder Mitautorin verfasst, macht Führungen durch den Ortskern Dahlwitz und verbringt Stunden im Gemeindearchiv, um immer wieder neue Fakten zu sammeln. "Erstaunlich ist die Entwicklung hier vom Ackerdorf zur Rennbahngemeinde. Irgendwann merkten die Bauern, dass sie mehr Geld mit Pferdeställen auf ihren Höfen verdienen können, als ihre Äcker zu bestellen, und so kam alles, wie es kommen sollte", sagte sie lachend.

Geplant sind für Februar ein Dia-Vortrag sowie im Jahresverlauf Führungen, und sicher wird auch wieder ein Hoppegartener geschichtliches "Baby" das Licht der Welt erblicken.

"Schon im August kommen die Kinder zu mir und fragen: Uli, wann geht es wieder los?", verriet schmunzelnd Ulrike Kämpf, Chefin der Hönower Krippenspielgruppe der Jungen Gemeinde. Von Oktober an werde dann jeden Sonnabend geprobt, um mit ihrem Spiel am Heiligabend in der proppevollen Hönower Dorfkirche Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. "Die Kinder sind so engagiert bei der Sache, sie haben diese Auszeichnung einfach verdient", fügte Ulrike Kämpf gerührt hinzu. Seit nun schon fast zehn Jahren laufen bei ihr im Hintergrund alle Fäden zusammen.

"Wissen Sie, wir machen das doch gern, nicht für Ruhm oder Ehre, aber so ein Echo, dass die Arbeit gut ankommt, das macht dann doch froh", zog Angelika Wiese, geehrt für ihr Engagement als Leiterin der Volkssolidarität Hönow, das Fazit wohl für alle Ausgezeichneten des Abends.