Dia-Multivisionsshow "Hohe Arktis"

Brandenburg (BRAWO) (red) Zwei Monate durchwanderte Karsten Häcker allein diese einzigartige Insel. Ausgangspunkt der abenteuerlichen Reise war Grise Fiord, nördlich der Nord-West-Passage im Territorium Nunavut. Die nördlichste Gemeinde Kanadas heißt in der Sprache der Inuit Aujuittuq - Land, das niemals taut. Er verließ Grise Fiord im Sommer und lernte schon bald den arktischen Winter kennen. Gehen Sie mit ihm auf Entdeckungsreise in einer grandiosen Landschaft fernab der Zivilisation, mit neugierigen Tieren und auch Pflanzen, die in unwirtlichem Klima gedeihen. Erleben Sie die Höhen und Tiefen dieser Reise inmitten einer abweisenden Natur. Im "normalen Leben" ist er Leiter-IT in einer Forschungseinrichtung in Berlin. Seine Reisen führten ihn schon in viele entlegene Gegenden, doch nie zuvor war die gefühlte Entfernung zum Gewohnten so groß.

Gehen Sie am 14. Dezember ab 19:00 Uhr im Autohaus Mothor in Brandenburg an der Havel mit ihm auf Entdeckungsreise in einer grandiosen Landschaft fernab der Zivilisation. Mothor- und Thormann-Kunden haben freien Eintritt, Interessierte zahlen 7/erm. 5 Euro Eintritt. Reservierungen sind notwendig, da die

Platzanzahl begrenzt ist. Anmeldungen sind im Internet unter

www.mothor.de/diashow-arktis/ oder unter der Telefonnummer 03381-335513 möglich.