Thomas Messerschmidt

Brandenburg/Gomel (BRAWO) (tms) "Es geht weiter mit unserer Hilfe in Gomel", lässt der Freundeskreis Gomelhilfe (gomelhilfe-brandenburg.de) wissen. Paul Rehor war kürzlich zu Besuch in dem weißrussischen Kinderdorf, das vor zehn Jahren mit tatkräftiger Unterstützung der Brandenburger entstanden war. Darunter viele, die seit 1993 die segensreiche Paketaktion für die von der Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl (1986) gezeichnete Region unterstützt haben. Die Anzahl kranker oder behinderter Neugeborener war rapide gestiegen. Manche wurden zu Waisen. Ihnen und den Familien wollte der einstige Russischlehrer Paul Rehor helfen und brachte nach Ferienaufenthalten Betroffener 1991/92 am Beetzsee die Weihnachtspaket-Aktion ins Rollen. Erst in Trägerschaft der AWO, dann mit der Volkssolidarität. Immer mehr Lebensmittel in Bananenkisten gingen auf Reisen, ab 1999 fünf große LKW pro Jahr. Die Absender hatten Spaß am Paketpacken und Freudebereiten, was oft mit Erinnerungen an die DDR-Zeiten und ersehnten West-Pakete einherging. Rehor bekam für sein Wirken 2002 den Bundesverdienstorden - und von weißrussischer Seite leider immer mehr Steine in den Weg gelegt. Bis die gestiegenen Auflagen solche monumentalen Schlittenfrachten unmöglich machten. So lenkten Rehor und engagierte Mitstreiter wie Peter Reck den Elan in die Entstehung eines Kinderdorfes in Gomel um, sammelten fleißig Spenden, dank derer 2006 die sonst in Altenheimen untergebrachten Behinderten und Waisen ins Kinderdorf einziehen konnten. Fortan nahmen sich Rehor und der in Brandenburg gebildete Gomel-Freundeskreis die Komplettierung vor, was neuzeitlich zur nächsten Herausforderung führt: ein integratives Bildungs- und Therapiezentrum soll entstehen. "Ja, die Kinder und Jugendlichen haben nun sehr gute Wohnbedingungen. Was ihnen noch fehlt, sind Räume für Unterricht, Therapie (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, u.a.), Werkstätten und Räume für Freizeitbeschäftigungen. Diese sollen nicht nur für die Hausbewohner geschaffen werden, sondern auch für behinderte Kinder aus der Umgebung zur Tagespflege nutzbar sein. Auch dies ist für Weißrussland etwas Neues", ist auf gomelhilfe-brandenburg.de nachzulesen. Ein integratives, ambulantes Bildungs- und Therapiezentrum sei das Ziel der Bauherren von der Caritas Gomel. "Sie baten uns, auch noch diesen "Kraftakt' zu packen. Wir als Freundeskreis glauben, dass unsere bisherige Arbeit einem guten Zweck dient und wir wissen, dass das gesamte bisher gespendete Geld in vollem Umfang dorthin überwiesen wurde und wird, wo es so dringend gebraucht wird. Unsere Paketaktionen mussten eingestellt werden, die Sorge um die Kinder aber blieb." 85.000 Euro haben die Gomel-Freunde aus Brandenburg an der Havel und dem Umland zum Kinderdorf beigetragen und zwei große deutsche Sozialwerke (Sternstunden e.V. und Kindermissionswerk Die Sternsinger) zum Mitmachen bewegen können, sodass insgesamt aus und über Brandenburg an der Havel an die Caritas Gomel 555.334 Euro übergeben werden konnten. Die Spenden sind existentiell, weil der Staat sich nicht an den Baukosten beteiligt, aber zumindest die anfallenden Instandhaltungs- und Betriebskosten übernimmt.

Wer das Entstehen des integrativen Bildungs- und Therapiezentrum im Kinderdorf Gomel unterstützen möchte, hilft folgendes Spendenkonto zu füllen:

Katholische Kirchengem. BRB Kennwort: Kinderdorf Gomel

IBAN: DE60160620730008067961 BIC: GENODEF1BRB Brandenburger Bank

Mehr Infos zum Projekt (auch für Spendenquittungen) hat Paul Rehor unter Tel. 03381-703612 (nach 19 Uhr).