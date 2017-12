Und zwischendurch ein Tänzchen

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die Alltagsfacetten der reiferen Generation hat unsere Serie "Entspannt in die Zukunft - gut leben bis ins Alter" zum Thema. Freuden und Probleme der Brandenburger Senioren stehen im Mittelpunkt. Wir stellen Seniorenresidenzen vor. Heute das Awo-Seniorenzentrum "Am Mühlenberg".

In der Einrichtung ist derzeit viel in Bewegung. Einerseits kommen ab Februar erhebliche Kostensteigerungen von 35 Prozent auf die Bewohner zu. Andererseits sollen schon bald umfangreiche Baumaßnahmen beginnen. In beiden Fällen nennen die Awo-Verantwortlichen den verbreiteten Personalnotstand als Hauptgrund für die Veränderungen.

Um freie Stellen zu besetzen, würde im Schnitt ein halbes Jahr vergehen, erklärte Sebastian Gütschow. Der Abteilungsleiter Altenhilfe beim Awo-Bezirksvorstand spricht von hoher Fluktuation und großen Schwierigkeiten, unter diesen Bedingungen "die Versorgung auf hohem Niveau zu sichern".

Wie berichtet, hat die Awo inzwischen reagiert: Sie wird nach langen Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di die Tariflöhne für ihre Pflegekräfte deutlich anheben. Die Kehrseite: Ab Februar nächsten Jahres müssen die Bewohner rund 500 Euro mehr an Unkosten tragen. Die Kostenexplosion um 35 Prozent hat bei ihnen und den Angehörigen blankes Entsetzen ausgelöst.

Seitens der Awo wurde zwar mehrfach betont, dass niemand vor die Tür gesetzt werde, auch wurden zusätzliche Finanzquellen wie Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege oder Wohngeld vorgeschlagen. Doch das Stimmungstief besteht nach wie vor.

Was nicht heißt, dass das Interesse an der Einrichtung nachgelassen hätte. Alle 82 stationären Pflegeplätze, davon vier Kurzzeitpflegeplätze, sind belegt. Sebastian Gütschow spricht zudem von mehr als 50 Anmeldungen. Und er macht einmal mehr deutlich, dass die Politik in dieser Frage gefordert ist. Der AWO-Vertreter fordert eine Neuregelung der Pflegeleistungen, die auf dem Stand von 1995 verharren würden.

Bis sich da etwas bewegt, handelt die Arbeiterwohlfahrt. Das Bestandshaus ist längst leer gezogen. Zuletzt gab es dort noch 13 Bewohner. Mit dem 35 Jahre alten Gebäudeteil hat der Träger künftig anderes vor. In den oberen drei Etagen sollen drei Wohngemeinschaften für jeweils zehn Bewohner entstehen.

Wie Sebastian Gütschow erläutert, werden dazu je zwei Räume zu einem größeren Zimmer mit Sanitärbereich zusammengelegt. Die Flächen würden zwischen 22 und 37 Quadratmeter variieren. Dazu sind im ersten Obergeschoss Gemeinschaftsräume, Wohnküchen und Lagerräume sowie ein ambulanter Pflegedienst vorgesehen, der den Wohngemeinschaften zur Verfügung steht.

Im Erdgeschoss ist nach derzeitigem Stand eine Arztpraxis geplant. Gütschow könnte sich mit Blick auf den wachsenden Bedarf beispielsweise einen Kinderarzt vorstellen. Der Bauantrag sei gestellt. Ende nächsten Jahres könnten nach AWO-Vorstellungen die Wohngemeinschaften eingerichtet sein.

Auch dann wird es die Zusatzangebote wie Dementenbetreuung, Frisör, Fußpflege, Wäscheservice, Ergotherapie oder Kulturveranstaltungen weiter geben.

Im Zusammenhang mit den Umgestaltungsplänen will sich die Einrichtung weiter nach außen öffnen. Ein Anfang sei mit der "Gaststube Liselotte" getan, heißt es, die täglich bereits jetzt auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und zudem für Veranstaltungen gemietet werden kann. Die Arbeiterwohlfahrt kann sich vorstellen, ihr Seniorenzentrum schrittweise zu einer Art "Quartierszentrum" zu entwickeln.

Interessenten können sich unter Telefon 03341 497070 für weitere Auskünfte an Einrichtungsleiterin Viola Thürmann wenden.