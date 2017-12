Abfallkalender liegt bald aus

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Der neue Abfallkalender für 2018 ist schon jetzt heiß begehrt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Doch erst ab Mitte Dezember wird der Abfallkalender in den Vertriebsstellen für die gelben Säcke, in allen Rathäusern, Bürgerämtern und Gemeindeverwaltungen sowie in Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen erhältlich sein.

Die Abfallwirtschaftunion (AWU) Oberhavel beginnt am Montag, 11. Dezember, mit der Verteilung der Broschüre an die genannten Stellen. "Dies wird einige Tage in Anspruch nehmen", teil die Verwaltung mit. Die digitale Version der Broschüre ist bereits abrufbar. Auch auf die AWU-App wird hingewiesen, mit der Oberhaveler sich auf ihren Smartphones beispielsweise an das Herausstellen ihrer Abfalltonnen erinnern lassen können.

Aufgrund der zunehmenden Online-Nutzung hätten sich die Herausgeber des Abfallkalenders - der Landkreis Oberhavel und die AWU - im vergangenen Jahr entschieden, die Auflagenhöhe der gedruckten Broschüre zu reduzieren und das Verteilsystem zu verändern, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, wie sie mitteilen.

Der Abfallkalender informiert den Leser darüber hinaus von "A" wie Anschluss bis "W" wie Weihnachtsbaumentsorgung über alle Themen rund um die Abfallentsorgung, so über Termine im kommenden Jahr wie die zur Entsorgung von Hausmüll, gelbem Sack und Papier, zur Weihnachtsbaum- und zur Schadstoffsammlung. Zudem gibt es Übersichten über die Stellplätze zur Altglas-, und Papier-entsorgung und die Vertriebsstellen für Laubsäcke und gelbe Säcke sowie das Abfall-ABC und die Sperrmüllkarte. Auch für die noch unbeliebte Biomüll-Tonne wird im Abfallkalender geworben.

Bei Nachfragen zum neuen Abfallkalender können sich alle an die AWU-Service-Nummer 03304 3760 wenden.