Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Erfolgreich wird alljährlich in der Vorweihnachtszeit zur Solidaritätsaktion "Weihnachten für Alle" aufgerufen. In beteiligten Geschäften kaufen die Kunden am kommenden Sonnabend, 16. Dezember, von 8.00 bis 19.00 Uhr etwas mehr, als sie selbst benötigen. Ehrenamtliche Helfer stehen im Kassenbereich und nehmen die Spenden entgegen.

"Wie in den vergangenen sieben Jahren hoffen wir, dass durch diese erfolgreiche, parteiübergreifende Solidaritätsaktion auch an den Lebensmitteltafeln etwas weihnachtliche Stimmung aufkommt.

Die gespendeten Waren werden an einem zentralen Ort gesammelt und noch am gleichen Tag der Lebensmittelausgabe des VAL, der Bad Belziger Tafel sowie dem Verein Tiertafel Bad Belzig e.V. zur Verfügung gestellt", lassen die zahlreichen Unterstützer verlauten.

Benötigt werden Wurst- und Fleischwaren, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Schreib-, Sport- und Spielwaren, Drogerieartikel, aber auch Tierfutter.

Es beteiligen sich unter anderem die EDEKA Märkte Erich-Weinert-Straße und am Busbahnhof, der Norma-Markt in der Erich-Weinert-Straße, Rossmann, die Buchhandlung Ritter, Schul- & Bürobedarf Höhne, Sabine hat's und weitere Innenstadt-Läden.