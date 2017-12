15 Jahre für Menschen der Region

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) 15 Jahre Verein für Arbeit und Leben (VAL)! Das Jubiläum nimmt der Verein zum Anlass am kommenden Donnerstag, 14. Dezember, zum Tag der offenen Tür zu laden. Interessierte und Neugierige, Wegbegleiter und Unterstützer, Helfer und Partner werden von 10.00 bis 13.00 Uhr im sozialen Dienstleistungszentrum des VAL in der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule in der Weitzgrunder Straße 4 empfangen. "Wir möchten mit den Gästen bei einem Imbiss, bei Weihnachtsgebäck und Glühwein die vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Wir möchten Bilanz ziehen, möchten die Arbeit des VAL vorstellen und auch über Möglichkeiten der Unterstützung und Mitwirkung in Austausch treten", so VAL-Chefin Jutta Gehrke.

Der VAL unterhält im Dienstleistungszentrum eine Lebensmittelausgabe, eine Fahrradwerkstatt, eine Möbelbörse, gut erhaltene Haushaltgegenstände und Kleidung wird verteilt, eine Änderungsschneiderei ist vor Ort.

Jutta Gehrke: "Wir blicken mit Stolz auf die vergangenen 15 Jahre, auf die geleistete Arbeit für Menschen der Region. In dieser Zeit wurden tausende Leistungen erbracht, ob mit Beratungsangeboten, Hilfeleistungen, Aktivitäten zur Integration oder Beschäftigungsprojekten. Weit über 1.000 Menschen konnten mit Unterstützung des VAL eine Beschäftigung aufnehmen, um nur einiges zu nennen. Lassen sie uns das Jubiläum zum Anlass nehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen."