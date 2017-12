Landtag berät über ländliche Regionen und Flughafen

Potsdam (dpa) Wo drückt der Schuh beim Dauerbaustellenärgernis BER gerade am schlimmsten? Werden Brandenburgs ländliche Regionen abgehängt? Und wie lassen sich Flüchtlinge am besten integrieren? Mit diesen drei Fragen beschäftigt sich jetzt der Landtag.

Der Landtag von Brandenburg will in dieser Woche in zwei Aktuellen Stunden über ländliche Regionen und über den geplanten Großflughafen BER diskutieren. Die Parlamentarier beschäftigen sich zudem mit dem umfangreichen Integrationskonzept der Landesregierung. Die CDU als größte Oppositionsfraktion hat dazu einen eigenen Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund vorgelegt.

Der Anstoß für die Debatte über den ländlichen Raum kommt von der AfD. Hintergrund sei, dass Menschen dort unter zunehmender Abkopplung litten. "Die symbiotischen Beziehungen zwischen Brandenburg und Berlin bedingen eine Partnerschaft auf Augenhöhe und dürfen nicht durch die entstandene Dynamik von Gewinner- und Verliererregionen geteilt werden", heißt es im Antrag der Rechtspopulisten.

Am Donnerstag, einen Tag vor der erwarteten Verkündung des neuen Eröffnungstermins für den Hauptstadtflughafen, soll dann auf Antrag der CDU über die Probleme mit dem Mammutprojekt diskutiert werden. "In der Vergangenheit wurden Eröffnungstermine und Zeitpläne immer von der Realität überholt und erwiesen sich als nicht von Fakten untersetzte politische Wunschvorstellungen", heißt es im Antrag der Christdemokraten. Es stelle sich die Frage, ob die Flughafengesellschaft überhaupt in der Lage sei, die Bauherrenfunktion effektiv auszuüben.

Ein weiteres größeres Thema dürfte in der Landtagswoche die Integration von Flüchtlingen sein. Die rot-rote Landesregierung hatte im Auftrag des Parlaments ihr drei Jahre altes Integrationskonzept überarbeitet, über das die Abgeordneten nun diskutieren wollen. Die Landesregierung schreibt in ihrer Einleitung zum Konzept: "Nach der Phase der Soforthilfe hat nun die Phase der langfristigen Alltagsintegration begonnen, bei der es darum geht, zugewanderten Menschen, die in Brandenburg bleiben, Teilhabemöglichkeiten in unserer Gesellschaft zu eröffnen." Die Themen umfassen unter anderem Bildung, Gesundheit sowie die Integration in den Arbeitsmarkt.