Sexuell belästigt, dann bedroht

MOZ

Rheinsberg (MOZ) Eine 15-jährige Rheinsbergerin soll von einem Mitschüler sexuell belästigt worden sein. Sie zeigte am Freitagmorgen bei der Polizei an, dass ihr 16 Jahre alter, aus Syrien stammender Klassenkamerad sie mehrfach im Unterricht mit Händen und Füßen am Gesäß berührt hat. Als sie sich zu ihm umdrehte, soll er sie zudem massiv bedroht haben. Und auch auf dem Pausenhof hat er sie ihren Schilderungen zufolge wiederholt an die Brüste gefasst.

Die Jugendliche habe bereits die Lehrer über die Vorfälle verständigt, aber nach ihren Angaben ist dies ohne Folgen für den 16-Jährigen geblieben.