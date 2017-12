Streit um Status des Brandmeisters

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Kreistag hat die Entscheidung über die Einführung eines hauptamtlichen Kreisbrandmeisters vertagt. Hintergrund ist, dass sich die Fraktionen erst über das Thema informieren möchten. Außerdem wird über eine landesweite Reform in der Sache diskutiert, deren Ergebnis man erst noch abwarten möchte.

Mit der Vertagung des Themas ist die Entscheidung über einen hauptamtlichen Kreisbrandmeister vorerst vom Tisch, die inhaltliche Auseinandersetzung über das Für und Wider geht indes weiter. Die Debatte über das Thema ist jetzt aufgekeimt, weil die Amtszeit des bisherigen Kreisbrandmeisters Klaus-Peter Schulz im Frühjahr endet.

Arthur Pech, Fraktionsvorsitzender der Linken, auf deren Antrag hin sich der Kreistag mit dem Thema befasste, sagte, die Aufgaben des Kreisbrandmeisters seien in den vergangen Jahren immer komplexer geworden. Die Koordination der Feuerwehr sei auch vor dem Hintergrund des Nachwuchsmangels schwieriger geworden. All dies sei im Ehrenamt nicht mehr zu schultern. Dem pflichtete Pechs Fraktionskollege Eberhard Sradnick, gleichzeitig Vorsitzender des Ordnungsausschusses, bei. Der Ausschuss befasse sich schon seit zwei Legislaturperioden mit der Hauptamtlichkeit des Kreisbrandmeisters. "Die Feuerwehr fordert das eindringlich!" Sradnick bat darum, die Entscheidung darüber nicht weiter zu verschieben. Auch die SPD-Abgeordnete Elisabeth Alter ist für die Einführung eines Hauptamtlichen. Dieser solle aber von zwei ehrenamtlichen Beisitzern flankiert werden.

Der Fraktionsvorsitzender CDU, Rolf Hilke, und Philipp Zeschmann von den Freien Wählern plädierten für eine Verschiebung der Entscheidung. Hilke beantragte eine Verweisung in die Fachausschüsse. "Wir benötigen mehr und vor allem fundierte Informationen." Zeschmann ergänzte, man solle erst die Beratungen zum kommenden Haushalt abwarten, bevor man eine neue Planstelle in der Kreisverwaltung schaffe.

Dezernent Michael Buhrke, in dessen Ressort die Gefahrenabwehr angesiedelt ist, meinte, der "Aufgabenkanon" des Kreisbrandmeisters ließe eine Hauptamtlichkeit durchaus zu. Dennoch plädierte er dafür, die Entscheidung darüber zu vertagen. Grund sei, dass derzeit ein Referentenentwurf in der Landesregierung im Umlauf sei. Dieser sehe die Einführung eines hauptamtlichen "Kreisbrandinspektors" unter Beibehaltung des ehrenamtlichen Kreisbrandmeisters vor. Buhrke warnte davor, jetzt schon einen Hauptamtlichen einzustellen, solange man noch gar nicht die fachlichen Anforderungen eines künftigen Kreisbrandinspektors kennt.

Amtsinhaber Schulz ist bereit, seine Amtszeit zu verlängern, bis eine dauerhafte Lösung des Problems gefunden ist. Er plädiert für eine hauptamtliche Stelle: "Die meisten Ansprechpartner, seien es Ordnungsämter, Bürgermeister, Polizei und andere Stellen sind nur tagsüber erreichbar, also in der Zeit, in der der Ehrenamtler seiner normalen Arbeit nachgeht. Er selbst könne das Amt nur ausfüllen, weil sein Arbeitgeber, die Gemeindeverwaltung Grünheide, mit der Kreisverwaltung eine entsprechende Übereinkunft getroffen habe. Für die Hauptamtlichkeit spreche auch, dass das Aufgabengebiet des Kreisbrandmeisters über die Jahre immer inhaltsreicher geworden sei. "Früher ging es nur um Hausbrände löschen." Hinzugekommen seien technische Hilfeleistung, Umgang mit Gefahrstoffen und Tierseuchen sowie die Fachaufsicht für die Feuerwehren: "Viele Termine, viele dienstliche Fahrten."