Weihnachtsmarkt lockte viele Besucher nach Rheinsberg

Jürgen Rammelt

Rheinsberg (MZV) Ein dreitägiger Weihnachtsmarkt hat am Wochenende Hunderte Besucher nach Rheinsberg gelockt. Neben dem von einer Rheinsberger Familie gespendeten Weihnachtsbaum, einer Korea-Tanne, schmückte eine mit zahlreichen Lichterketten illuminierte Eiche den Platz. Besondere Attraktion war ein sechseinhalb Meter großer und mit über 3000 Leuchten strahlender Engel.

Auf der Bühne gab es unter anderem Auftritte des Posaunenchores der evangelischen Kirchengemeinde, der Rheinsberger Karnevalisten und der Pankow Voices, die mit traditionellen und internationalen Weihnachtsliedern das Publikum erfreuten. Auch der Weihnachtsmann kam und bat drei Kinder auf die Bühne. Dort durften sie dem Gabenbringer ein Gedicht aufsagen. Allerdings hatte sich dieser mit ernster Stimme verbeten, dass sie ihm den Vers vom "lieben guten Weihnachtsmann" vortragen.

Mehr als 20liebevoll gestaltete Hütten zogen die Aufmerksamkeit auf sich; die am originellsten geschmückten sind prämiert worden. Dabei gewann eine Anbieterin aus Schönfließ vor dem Stand von Foto Mrosek, dem Gast- und Logierhaus Mischke in Warenthin, der Firma Venisa aus Fürstenberg sowie dem Blumenhaus Wimmer und Lieblingsstücke aus Rheinsberg.

Für den Marktsonntag hatte die evangelische Gemeinde zu einem Adventsgottesdienst und anschließendem Basteln ins Gemeindehaus eingeladen. Gegen Mittag traten erneut die Pankow Voices auf, bevor das Orchester der Feuerwehr Gransee mit bekannten Melodien die Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzte. Doch das war längst nicht alles, was die Besucher des Weihnachtsmarktes erleben konnten. So gab es eine Präsentation von alten Rheinsberger Ansichten durch den Verein Stadtgeschichte sowie am Sonntag eine kleine Weihnachtsgala mit Uwe Schock, eine Rokoko-Tanzshow in historischen Kostümen und eine Versteigerung von Kaminholz.

Wie Ortsbürgermeister Sven Alisch(SPD) erklärte, unterstützte der Ortsbeirat in diesem Jahr mit 7500 Euro aus dem Kurbeitrag den Weihnachtsmarkt. Die Gewinne für die Tombola, immerhin 27 an der Zahl, stellten einheimische Unternehmen zur Verfügung. Der Erlös aus der Tombola, laut Alisch 2000 Euro, wird der Kita in Dorf Zechlin zugute kommen.

Der Hauptgewinn, eine gesponserte Gartengarnitur aus Echtholz, besaß einen Wert von 1200 Euro. Einen besonderen Beitrag zum Gelingen des Weihnachtmarktes leistete ein Rheinsberger Taxiunternehmen, das 750 Euro zur Verfügung stellte. Alisch und die anderen Organisatoren zeigten sich am Ende zufrieden. Trotz des teilweise regnerischen Wetters sei der Markt gut angenommen worden.