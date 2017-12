Krippen aus der ganzen Welt

Jürgen Rammelt

Lindow (MZV) Beim Lindower Weihnachtsmarkt am Sonnabend schien die halbe Stadt auf den Beinen zu sein. Begonnen hatte das weihnachtliche Treiben mit dem Auftritt des Hennigsdorfer Blasorchesters.

Andrina Loewe, die Leiterin der Tourist-Information der Dreiseenstadt, hatte die Blaskapelle erstmals für den Weihnachtsmarkt engagiert. Loewe zufolge sei die Vorbereitung des Marktes überaus gut gelaufen. Zum einen gab es jede Menge Interesserenten, die mit einem Stand dabei sein wollten. Aber auch die Unterstützung durch den einheimischen Förster, der die Tannenbäume zur Verfügung stellte, die Feuerwehr, den Sportverein und nicht zuletzt die Gewerbetreibenden war wichtig.

Zu einem Höhepunkt im Programm gestaltete sich die Aufführung des Märchens "Dornröschen" durch den Ponyhof Stapel. Zahlreiche Kinder aus dem Ort wirkten mit. Dicht umringt auf einer kleinen Bühne neben der Kirche zog der Clown Klecks zahlreiche Kinder in seinen Bann. Er erzählte kleine Geschichten, sang Lieder und unterhielt das Publikum mit Späßen rund um die Weihnachtszeit.

In einer Feuerschale nebenan konnte Stockbrot gebacken werden und auch so war an den Hunger und Durst der Besucher gedacht. Es gab Grünkohl mit Pinkel, Feuriges aus der Gulaschkanone, Knoblauch-Baguettes, Bratwurst sowie Kaffee und Kuchen, frisch zubereitete Waffeln, Glühwein, Punsch und andere Getränke. Wer noch ein Geschenk für das Fest der Feste suchte, konnte fündig werden. Das Angebot reichte von Strickwaren über Schmuck, kunsthandwerkliche Gegenstände, Gestecke, Kerzen, Handschuhe bis zu Honig und anderen Leckereien.

Von den Kindern sehnlichst erwartet wurde am Nachmittag der Weihnachtsmann. Ihm konnten die Mädchen und Jungen ihre Wünsche übermitteln, ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Gesang gab es auch in der Kirche. Dort gab Reinhard Draheim auf dem Keyboard ein kleines Konzert, bei dem die Zuhörer aufgefordert waren einzustimmen. Überhaupt gehörte ein Besuch in der Kirche am Sonnabend zum Pflichtprogramm: Dort hatte Gemeindepädagoge Dirk Bock mit Ingrid Röseler eine Krippenausstellung aufgebaut. "Es sind 32 Krippen, von denen uns die meisten nach einem Aufruf leihweise zur Verfügung gestellt wurden", freute sich Bock. Krippen aus Äthiopien, Uganda, Italien, dem Nahen Osten, Israel sowie aus dem Erzgebirge und aus Bayern waren zu sehen.