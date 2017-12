Prinz Harry war zur Jagd in der Uckermark

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Prinz Harry war am Sonnabend erneut zur Jagd in der Uckermark. Der 33-Jährige, der sich unlängst mit der US-Schauspielerin Meghan Markle verlobt hatte, folgte einer Einladung des Fürsten Oettingen-Spielberg, der ein großes Revier bei Görlsdorf in der Nähe von Angermünde besitzt. Hier finden regelmäßig große Jagdgesellschaften statt, an denen sich Prominente des europäischen Hochadels beteiligen. Die fürstliche Forstverwaltung wollte sich dazu nicht äußern. Mehrere Quellen bestätigten der Märkische Oderzeitung indes die Anwesenheit des Prinzen. Große Limousinen mit auswärtigen Kennzeichen fallen regelmäßig in dem winzigen Uckermark-Dorf auf.

Genau für solche Anlässe hatte die Forstverwaltung den Bau eines neuen Betriebssitzes mit repräsentativen Ferienwohnungen in unmittelbarer Nähe des Jagdreviers geplant. An dessen Stelle befand sich einst das mit der Familie in verwandtschaftlichem Verhältnis stehende Mausoleum der Grafen Lynar-Redern, die bis 1945 hier ihren Stammsitz hatten. Nach einer Klage von Naturschutzverbänden wurde das von der Stadt Angermünde mit unterstützte Bauprojekt im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin jedoch vor Kurzem gerichtlich unterbunden. Wo Prinz Harry nun nächtigte, wurde nicht bekannt.