Mann rastet bei Verwandten völlig aus

Lindow (dpa) Ein 33-jähriger Mann ist bei einem Besuch bei Verwandten in Lindow (Ostprignitz-Ruppin) völlig ausgerastet und hat deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zerstört. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen aus noch nicht bekannten Gründen in Rage geraten und habe damit begonnen, Möbel zu zerschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einem Nachbarn, der zur Beruhigung herbeigeeilt war, fügte der 33-Jährige mit einem Messer eine leichte Schnittverletzung zu.

Anschließend war der Mann alleine in der Wohnung und setzte sein Zerstörungswerk fort. Er warf auch Mobiliar und den Fernseher aus dem Fenster der dritten Etage. Dabei wurden zwei vor dem Haus geparkte Autos beschädigt. Dann legte er in der Wohnung Feuer. Als hinzugerufene Polizisten in die Wohnung kamen, sprang der 33-Jährige aus dem Fenster. Er landete in einem Sprungtuch, das die Feuerwehr inzwischen ausgebreitet hatte.

Der Mann wurde festgenommen und zunächst in ein Krankenhaus und dann in eine Psychiatrie gebracht. Das Feuer wurde schnell gelöscht, doch die Wohnung war vorerst unbewohnbar. An dem Einsatz waren unter anderem 20 Feuerwehrleute, zwei Rettungswagen, ein Notfallseelsorger und Polizeibeamte eines Spezialeinsatzkommandos beteiligt.