Schwerer Unfall auf der A 10

Mandy Oys

Mühlenbeck (OGA) Weil er einem Reh auswich, verlor ein 33-Jähriger am Sonnabend in den frühen Morgenstunden auf der A 10 die Kontrolle über sein Auto. Zwischen der Abfahrt Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow fuhr er gegen die Mittelleitplanke. Der Skoda kam quer über beide Spuren zum Stehen. Der Fahrer konnte sich trotz seiner Verletzungen in Sicherheit bringen, bevor ein zweites Auto in den Unfallskoda krachte. Dessen 48-jährigen Fahrer aus Polen blieb unverletzt. Der Skoda-Fahrer wurde ins Klinikum Berlin-Buch gebracht. Die A 10 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen etwa 40 Minuten gesperrt.