Mandy Oys

Liebenwalde/Hohen Neuendorf (OGA) Die Fenster an der Rückseite zweier Einfamilienhäuser wurden am vergangenen Wochenende von Unbekannten aufgehebelt. Sowohl in Liebenwalde als auch in Hohen Neuendorf schlugen sie zu. Sämtliche Zimmer wurden durchasucht. Im Hohen Neuendorfer Fall wurden zwei Laptops und Schmuck gestohlen. In Liebenwalde verschwanden Silbermünzen und Schmuck.