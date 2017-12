Bürgermeister führt noch ein Mal durchHennigsdorf

Friedhelm Brennecke

Hennigsdorf (HGA) Sie sind einfach ein Renner - die Stadtrundfahrten mit dem Bürgermeister. Seit 18 Jahren bietet Andreas Schulz einmal im Sommer und traditionell am Wochenende des Weihnachtsmarktes diese Touren an. "Das Interesse ist groß, der Bus immer bis auf den letzten Platz besetzt", sagt der Rathauschef, der im Januar nach mehr als 27 Dienstjahren in den Ruhestand geht. "Ja, ich werde diese Fahrten vermissen", gesteht der 56-Jährige, als er am Sonnabend zum letzten Mal als Stadtoberhaupt und Reiseführer durch sein Hennigsdorf den Bus besteigt.

Die Tour führte erstmals auch in den Ortsteil Stolpe-Süd, nach Nieder Neuendorf, in neue Wohngebiete und natürlich über das riesige Gelände des Stahlwerks, wo große Flächen noch nach neuen Investoren suchen. Schulz berichtete sehr detailreich über die vielen Veränderungen sowie über zukünftige Planungen.

Es habe ihm immer Spaß gemacht, Alt- und Neu-Hennigsdorfer oder auch Gäste der Kommune durch die Stahlstadt im Wandel zu begleiten, Altes und Neues vorzustellen, politische Entscheidungen zu erläutern und dafür Verständnis zu wecken. "Als Bürgermeister wirst Du für alles, was in der Kommunalpolitik passiert, haftbar gemacht. Da ist es hilfreich, die Dinge näher zu erklären", sagt der studierte Diplom-Ingenieur, den es 1989 über das Bürgerkomitee in die Kommunalpolitik gespült hat. Seit Januar 1990 gehört Andreas Schulz der SPD an und wurde im Mai 1990 mit einem überragenden Ergebnis zu einem der damals jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister gewählt, was sich bis 2009 viermal wiederholte. "Jetzt ist Schluss", sagt der inzwischen dienstälteste Rathauschef Brandenburgs.

Schlusspunkt der Tour war für die begeisterten Teilnehmer der Stadtrundfahrt mit dem Bürgermeister dann der Weihnachtsmarkt am Postplatz. Dort wurde das Erlebte bei einem Glühwein nochmals vertieft.