Naturschutzbund ehrt Jörg Schwabe

Jürgen Rammelt

Menz (GZ) Eine hohe Ehre wurde am Freitagabend Jörg Schwabe vom Granseer Ortsverband des Naturschutzbundes (Nabu) zuteil. Auf der Mitgliederversammlung in Menz wurde dem 79-jährigen Wolfsruher die Ehrennadel des Nabu-Landesverbandes in Silber verliehen. Die Auszeichnung überreichten der brandenburgische Nabu-Vorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch und Tom Kirschey, Vorsitzender des Kreisverbandes. In seiner Laudatio würdigte Kirschey das Gründungsmitglied als engagierten Naturschützer, der sich besonders als Brutplatz-Betreuer, Datensammler und Ideengeber für den Vogelschutz bleibende Verdienste erworben hat. Dabei lagen Jörg Schwabe besonders die Greifvögel am Herzen.

Wie Friedhelm Schmitz-Jersch berichtete, hat sich Jörg Schwabe bereits zu DDR-Zeiten für den Naturschutz eingesetzt. Mit seinen lückenlosen Aufzeichnungen über die Population der Greifvögel habe er einen wichtigen Beitrag für das Landesamt geleistet. Dank seines Engagements gehöre das Land Brandenburg neben Mecklenburg-Vorpommern zu den Regionen, die über einen stabilen Bestand an Brutpaaren von geschützten Greifvogelarten verfügen.