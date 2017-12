«Salvator Mundi» von Kulturministerium Abu Dhabi gekauft

dpa-infocom

Abu Dhabi (dpa) Entgegen anderslautender Berichte ist das Rekord-Gemälde «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci dem Auktionshaus Christie's zufolge vom Kulturministerium in Abu Dhabi ersteigert worden.

Man könne bestätigen, dass das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi das Kunstwerk erworben habe, schrieb Christie's am Freitagabend in einer Mitteilung.

Zuvor hatten das «Wall Street Journal» und die «New York Times» berichtet, der Käufer des Werkes sei der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Sie hatten sich dabei auf nicht näher genannte amerikanische Offizielle berufen. Die «New York Times» schrieb in ihrer Samstagsausgabe von «widersprüchlichen Berichten». Diesen zufolge sei es unklar, ob das Bild über einen anderen saudischen Prinzen als Mittelsmann für das Kulturministerium oder aber für Mohammed bin Salman ersteigert worden sei.

Das Jesus-Gemälde war für 450 Millionen Dollar (etwa 383 Millionen Euro) bei Christie's in New York versteigert worden. Damit wurde es nach Angaben des Traditionshauses zum teuersten jemals bei einer Auktion verkauften Kunstwerk. Der vor einem Monat eröffnete Louvre Abu Dhabi wird das Bild nach eigenen Angaben bald ausstellen.