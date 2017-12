Ohne Firlefanz aus China

Holger Rudolph

Alt Ruppin (MZV) Dass sich der Besuch des Weihnachtsbasars im Alt Ruppiner Kornspeicher Neumühle lohnt, hat sich herumgesprochen. So verwundert es nicht, dass die Mixtur aus Trödelmarkt, Treffpunkt und vorweihnachtlicher Heimeligkeit, gewürzt mit kulinarischen Genüssen und Kultur, am Sonnabend und Sonntag 2000 Besucher anzog.

Neuruppins frühere Kultur- und Sozialdezernentin Margarete Jungblut unterhielt sich angeregt mit Bekannten. Sie schwärmte: "Ich komme jedes Jahr hierher. Die Atmosphäre ist einzigartig und ich lerne stets neue Leute kennen."

Wer wollte, konnte eines der vielen antiken Möbelstücke oder einen Ausstattungsgegenstand erwerben, die zum Bestand des Kornspeicher-Antikhandels von Tischlermeister Manfred Neumann gehören. Doch den meisten Besuchern ging es augenscheinlich um die weihnachtlichen Exponate, die auf allen Etagen des historischen Gebäudes von 19Kunsthandwerkern angeboten wurden. Der Förderverein Kornspeicher hatte die Kunsthandwerker nach Neumühle geholt.

Der Sieversdorfer Richard Lemieux bot weihnachtliche und winterliche Gebrauchs- und Schmuckkeramik sowie Schmuck an, die durch klare Formen und interessante Kombinationen bestachen: "Ich bin schon zum dritten oder vierten Mal hier. Hier herrscht eine wirklich nette Atmosphäre." Das sei noch ein echter Weihnachtsmarkt - ohne Sachen aus China. "Das Ganze ist nicht so konsumorientiert wie anderswo", so Lemieux.

Auf der Bühne in der dritten Etage und am Lagerfeuer im Hof wechselten sich die Liedermacherin Lois Siol und das Duo Kkatar mit dem Sänger Abasse Ndiaye und Gitarrist Stefan Hackl ab. Zudem waren besonders talentierte Schüler der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin zu hören.

Auch die in Wustrau lebende frühere CDU-Europaabgeordnete Anne-Karin Glase und ihr Ehemann Detlef hielten Ausschau nach Dingen, die sich als vorweihnachtliche Dekoration oder als Geschenk zum Fest eignen könnten. Sie lobte: "Wir haben den Neumühler Markt noch nie ausgelassen." Die Atmosphäre hier sei einfach unschlagbar. "Außerdem kennen wir einige Händler und haben immer ein paar Geschenke gefunden", so Glase

Auch die Holz- und Grafikdesignerin Franziska Zänker, deren Atelier sich in der untersten Etage des Speichers befindet, hatte sich speziell auf den Markt eingestellt. Ihre Pyramide sieht überhaupt nicht wie die altbekannten Exemplare aus dem Erzgebirge aus, entwickelt aber großen Charme. Auch Baumschmuck, Räucherfiguren und grafisch gestaltete Postkarten zum Fest hatte sie im Angebot. Der Hausherr wuselte derweil durch die Gänge, begrüßte viele Bekannte, sprach mit Kaufinteressenten und sorgte mit einer Vielzahl von Helfern dafür, dass wieder einmal alles wie am Schnürchen lief.