Lebendige Ortsgeschichte auf 16 Tafeln

Hohen Neuendorf (OGA) Ein Jahr lang haben die Recherchen und die Bearbeitung des umfangreichen Materials gedauert. Am Sonnabend konnte Dag Tjaden, der Vorsitzende des Kulturkreises Hohen Neuendorf, zahlreiche interessierte Besucher begrüßen, die sich die Ausstellung mit 16 Tafeln zur Ortsgeschichte anschauten. Allen vier Hohen Neuendorfer Ortsteilen sind an den vier Wänden im Domizil des Kulturkreises an der Karl-Marx-Straße 24 jeweils vier Tafeln gewidmet.

Da werden bisher unbekannte Quellen zum Hofjagdrevier in Bergfelde ebenso dargestellt wie bebilderte Informationen über die einstigen Borgdorfer Ziegeleien. "Vor allem aus Stolpe-Dorf können wir jetzt Dokumente zeigen, die bislang niemand kannte", sagt Petra Schmidt, die die Tafeln gemeinsam mit Dr. Dietrich Raetzer und einigen anderen Mitgliedern des Kulturkreises zusammengestellt hat. Auch aus dem Zentralort Hohen Neuendorf finden sich zahlreiche Dokumente in der Ausstellung, unter anderem zur Wasserversorgung des Ortes und zum Krankenhaus. Auch über den jüdischen Mitbürger Dr. Hugo Rosenthal, der bis zu seinem Tode 1940 als Arzt vielen armen Menschen half, sie oft auch unentgeltlich behandelte, finden sich Exponate in der Ausstellung.

Leonid Gebauer und Tim Flügge besuchen die 10. Klasse der Dr. Hugo-Rosenthal-Oberschule. Auch sie haben ein wichtiges Ausstellungsstück beigesteuert, nämlich das aktuelle Wappen der Stadt Hohen Neuendorf. Etwa sechs Schulstunden haben sie gesägt und gefeilt, poliert und gestrichen, bis das gute Stück ihren Segen fand. Es ziert jetzt die Wand mit den historischen Tafeln aus dem Zentralort.

Demnächst gibt der Geschichtskreis wieder ein Hohen Neuendorfer Heft heraus. "Darin beleuchten wir die Themen dieser Ausstellung noch näher, können uns mit einzelnen Aspekten intensiver auseinandersetzen, als es sich auf den Tafel darstellen lässt", sagt Petra Schmidt. Ortsgeschichte lebendig darzustellen, sie zu bewahren und der Nachwelt zugänglich zu machen, das sieht der Geschichtskreis als seine wichtigste Aufgabe an.