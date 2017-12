71 210 Euro für Hochwasser-Geschädigte

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Viele Menschen in Oberhavel und darüber hinaus haben dieses Jahr an Leegebruch gedacht. An die Menschen, deren Hab und Gut durch das Sommerhochwasser beschädigt oder sogar zerstört wurde. Sie zeigten sich solidarisch, halfen direkt vor Ort oder spendeten Geld, um die größte Not zu lindern. 71 210,55 Euro sind dabei allein auf dem Konto der Gemeinde eingegangen.

68 Anträge auf Zuwendung wurden an die Gemeinde gerichtet. "66 Antragsteller kommen in den nächsten Tagen in den Genuss von jeweils 1 059 Euro", verkündete der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Giso Siebert (Linke), vorigen Freitag in der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr. Die dann noch verbleibenden Gelder werden an den Jugendclub, die Kita und für den Naturschutz weitergeleitet, so wie deren Spender es bestimmt hatten.

Im Namen der Gemeindevertreter und der -verwaltung sowie der Spendenempfänger dankte Siebert den vielen Menschen, Vereinen und Unternehmen, die mit ihrer Zuwendung und ihrem Engagement den Betroffenen eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung der Unwetterfolgen zu teil werden ließen. "Wohlwissend, dass die ausgekehrte Summe den jeweils erlittenen Schaden niemals vollständig ersetzen kann, gehen wir davon aus, dass die ausgezahlten Gelder dennoch einen wertvollen Beitrag zur Rückkehr in die Normalität liefern können", sagte Siebert. "Ein kleiner warmer Regen gerade rechtzeitig vor Weihnachten", so Siebert.

"Es war wohltuend zu sehen, wie viel Unterstützung die Menschen unserer Gemeinde angesichts der schlimmen persönlichen Situation, des Verlustes von Hab und Gut aus der Nachbarschaft, der Gemeinde und vielfach aus der gesamten Region erfuhren", würdigt der amtierende Bürgermeister Martin Rother die großzügige Hilfsbereichschaft. "Diesen Zusammenhalt zu bewahren, das sollte uns auch bei den künftigen Herausforderungen gelingen", hofft Rother.

Nach dem Starkregen vom 29. Juni, der die Gemeinde Leegebruch großflächig unter Wasser setzte, hatte Rother am 2. Juli unverzüglich ein Spendenkonto eingerichtet. Einige Grundsätze zur Verteilung der Spenden legte die Gemeindevertretung am 13. Juli fest. Danach musste der nachgewiesene Schaden mindestens 2 500 Euro betragen und an einem Wohngebäude oder einer Betriebsstätte in Leegebruch durch das Hochwasser entstanden sein. Der Schaden durfte nicht durch eine Versicherung beglichen worden sein. Alle Antragsberechtigten sollten nach dem Ende der Spendensammlung (30. November) genau den gleichen Anteil erhalten.

Das weitere Prozedere zur Spendenauskehr wurde danach von einem Gremium erarbeitet, dem angehörten: Giso Siebert, Martin Hinze (CDU) und Isolde Bree (HGBV) aus dem Präsidium der Gemeindevertretung sowie Maja Roscher (Abteilungsleiterin Finanzen der Gemeindeverwaltung) und Pfarrerin Nele Poldrack als honorige Persönlichkeit. Diese Gruppe entschied jetzt auch über die eingereichten Anträge, die bis zum 31. Oktober gestellt werden mussten.

"Über zwei Anträge, die erst nach dem 31. Oktober eingegangen waren, haben wir aber auch noch positiv zugunsten der Bürger entschieden", sagte Siebert. Dagegen konnte zwei anderen Anträgen nicht entsprochen werden. Einmal seien die Bedingungen der Gemeinde zur Spendenauskehr nicht erfüllt gewesen. Zum anderen sei ein Antrag erst im Dezember nach der bereits endgültig erfolgten Entscheidung über die Spenden in der Gemeindeverwaltung eingereicht worden.

Auch der Landkreis Oberhavel stellte Soforthilfe und weitere Zuwendungen für Betroffene des Hochwassers auf Antrag bereit. Wie aus einer Antwort auf eine Anfrage des Kreistagsabgeordneten Ralf Wunderlich (Linke) hervorgeht, sind beim Landkreis insgesamt 240 Anträge auf Soforthilfe gestellt worden. Mit 129 kam das Gros aus Oranienburg, in dessen Stadtteilen Süd, Eden und Tiergarten ebenfalls große Wasserschäden zu beklagen waren. 115 Anträge auf Zuwendungen aus Oranienburg wurden zudem beim Landkreis eingereicht. Aus Leegebruch hatten 70 Antragsteller Soforthilfe und 75 Zuwendungen für entstandene Schäden beantragt.