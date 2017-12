Eine große Mathe-Familie

Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt (MOZ) Wer die Hoffnungsträger des naturwissenschaftlichen Nachwuchses der Uckermark kennen lernen wollte, konnte ihnen am Samstag in Schwedt begegnen. In der Aula des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums wurden die 21 Sieger der zweiten Stufe der 57. Mathematikolympiade geehrt.

Die Vorläufer der heutigen Matheolympiade gab es bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert am Philanthropinum in Dessau. Die Schmach der DDR bei einem internationalen Wettbewerb in Rumänien im Jahr 1959 entfachte den Wettbewerbsgedanken, aus dem 1961/1962 die erste Mathematikolympiade hervorging. Mit der Wiedervereinigung wurde sie zur gesamtdeutschen Tradition. Heute nehmen bundesweit über 250000 Schüler teil. In diesem Jahr hatten sich 236 Teilnehmer aus der Uckermark für die zweite Stufe qualifiziert.

Sebastian Bartsch, Lehrer und Fachbereichsleiter, und seit 20 Jahren in die Austragung des Wettbewerbs involviert, erinnert sich sehr gut, welche Gefühle ihn selbst als einstigen Olympioniken in Schülertagen beherrschten: Verzweiflung, wenn die Aufgabe unlösbar scheint, der Ehrgeiz, die Nuss zu knacken und der Stolz, wenn sich der Weg zur Lösung plötzlich ebnet. Dass es dabei nicht in erster Linie um konkretes Zahlenrechnen geht, sondern um abstraktes verallgemeinerndes Denken und klare nachvollziehbare Lösungswege, wusste bereits der Namensgeber des gastgebenden Gymnasiums, Mathematiker, Astronom und Physiker Carl Friedrich Gauß: "Das Ergebnis habe ich schon. Jetzt fehlt mir nur noch der Weg, der zu ihm führt". Doch sein Physikerkollege Albert Einstein machte deutlich, die größte Begabung ist nichts, wenn sie sich nicht mit Neugier, Phantasie und Leidenschaft paart. Pädagoge Sebastian Bartsch und seine Kollegen erkennen die mathematischen Talente unter ihren Schülern, wenn neben guten Leistungen Charakterstärken wie Ausdauer und Zuversicht und die Bereitschaft, eingefahrene Wege zu verlassen, hinzukommen.

Für Frank Habelt, der vor neun Jahren als Vertreter des Schulamtes begann, die Auszeichnungen vorzunehmen, ist es eine große Ehre, auch heute noch als Leiter des Oberstufenzentrums den Gewinnern gratulieren zu dürfen. Er weiß als Mathematiklehrer, dass die Eigenschaft, vor Unbekanntem nicht zurückzuschrecken und nicht aufzugeben, heute eher selten ausgeprägt ist. Umso mehr fasziniert es ihn, die Entwicklung der Finalisten über Jahre hinweg zu beobachten.

Eine von ihnen ist Enola Marten vom Gauß-Gymnasium. Sie gehört bereits zum siebten Mal zu den Preisträgern, fünf Mal mit einem ersten Platz. Stine Reckentin erzielte mit 35 von 40 Punkten die Höchstpunktzahl unter den Preisträgern. Die Sechstklässlerin der Evangelischen Grundschule Schwedt erreichte zum dritten Mal in Folge über dreißig Punkte. Sie mag alle Unterrichtsfächer, aber insbesondere das logische Denken in der Mathematik. Auch Jonathan Eichhorn bezeugte, dass Musik und Mathematik eine förderliche Symbiose eingehen. Mit zwei weiteren Musikschülern begleitete er nicht nur die Preisverleihung auf der Trompete, sondern ist auch Drittplatzierter des Jahrgangs 8.

Die Siegerin dieser Jahrgangsstufe heißt Emily Schmidt. Sie lernt am Angermünder Einstein-Gymnasium und schätzt an Mathe die Vielseitigkeit, da es jedes naturwissenschaftliche Fach berührt. Im Moment möchte die Judosportlerin Lehrerin für Physik und Geschichte werden, "aber das kann sich ja noch ändern", meint sie.