Mehr Tassen - weniger Müll

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Wer in diesem Jahr eine Tasse statt eines Wegwerfbechers auf dem Eberswalder Weihnachtsmarkt in der Hand hatte, hat dazu beigetragen, dass sich der Müll in Grenzen hielt. "Die Tassen und das Pfandsystem haben wir in diesem Jahr bei uns eingeführt", sagte Udo Muszynski beim Rückblick auf die vergangenen zehn Tage weihnachtlicher Atmosphäre. "Unseren Müll haben wir damit etwa halbiert", schätzte der Programmorganisator und Initiator. Nicht nur eine Erleichterung für die Mülleimer, sondern auch für die Helfer.

Die Neuerung war für aufmerksame Besucher gut zu sehen. "Auf dem Boden lagen viel weniger Reste", sagte Udo Muszynski, der sich über den regen Zulauf sehr freute. "Langsam hat sich das besondere Flair des Marktes herumgesprochen", so Muszynski, der den vorweihnachtlichen Höhepunkt nun seit 2010 leitet. Das Besondere am Markt seien nicht nur die vielen kulturellen Programmpunkte, sondern auch die Vielfältigkeit der Stände. "Bei uns ist nicht alles drei- oder viermal vertreten. Wir versuchen eine Mischung zu schaffen", so Udo Muszynski. 13 neue Händler mit regionalen und selbst gemachten Produkten konnte der Markt in diesem Jahr begrüßen. Und die hatten ordentlich zu tun. Insbesondere an den beiden Freitagen, an denen der Markt länger geöffnet war. "Da kamen wir an unsere Platzkapazitäten", sagte Udo Muszynski.