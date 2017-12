Einsatz über Generationen

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Dass sich das Engagement in der Feuerwehr oft über Generationen zieht, ist bei der Ehrung der Aktiven vom Kreisfeuerwehrverband deutlich geworden. Am Freitagabend wurden die Frauen und Männer im Paul-Wunderlich-Haus ausgezeichnet.

210 Jahre gelebte Feuerwehrgeschichte - und das aufgeteilt auf drei fleißige Feuerwehrmänner. Günter Sauer (Parstein), Heinz Beuster und Siegfried Räling (beide Tempelfelde) sind bereits solange Mitglied der Wehr wie manch' anderer kaum auf der Erde weilt. Alle drei sind am Freitagabend für ihr langjähriges Engagement über 70 Jahre ausgezeichnet worden.

Bei der Zahl musste auch Kreisbrandmeister Silvio Salvat-Berg ein wenig schlucken. "Für die langjährige Hilfe können wir uns nur bedanken", sagte der 42-Jährige. Auch Landrat Bodo Ihrke (SPD) verneigte sich mit Worten vor den Engagierten. Gerade im Hinblick auf die vergangenen Monate sei die Arbeit der Feuerwehrmitglieder eine unerlässliche Aufgabe für das Gemeinwohl, so Ihrke.

Allein für Sturmtief "Xavier" mussten die Einsatzkräfte im Barnim 811 Mal ausrücken, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Rainer Sachse. Damit ist eine deutliche Steigerung der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. "Und das Jahr ist noch nicht zu Ende", sagte Rainer Sachse.

Bis zum 30. November rückten die Feuerwehrmänner und -frauen zu 3454 Einsätzen aus. 2016 waren es über das gesamte Jahr 2119 Alarmierungen. "Eine Entwicklung, auf die wir uns einstellen müssen", sagte Bodo Ihrke und deutete die Stürme als besorgniserregende Zeichen des Klimawandels. Um weiterhin gut aufgestellt zu sein, gilt es den Fokus in den kommenden Jahren auf die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr zu legen. "Wir haben nicht weniger Aktive, weil die Jungen keine Lust haben", sagte Bodo Ihrke. Vielmehr sieht der Landrat die Tagesbereitschaft durch Pendelwege oder weit entfernte Arbeitsstätten in Gefahr.

In den vergangenen Jahren haben die Wehren im Kreisgebiet etwa 100 Mitglieder verloren - durch verschiedene Gründe, so Ihrke. Bei den Jugendwehren konnte nichtsdestotrotz ein Zuwachs verzeichnet werden. Ein Zuwachs, den es gilt zu halten, so der Landrat. Dass dies eine Herausforderung darstelle, sei kein Geheimnis. Die Diskussion um die Nachrüstung der Wehren bezüglich Ausstattung und Gerätehäuser müsse deshalb weiter verfolgt werden.

Auch die Ausbildungsmöglichkeiten für die Wehrmitglieder müssen weiterhin ermöglicht werden. 2017 konnten einzelne Mitglieder elf Lehrgänge besuchen - etwa zum Sprechfunker oder Maschinisten.

Natürlich wurden nicht nur die ältesten Feuerwehrmitglieder geehrt. Auch die Mitglieder, die sich seit 40, 50 und 60 Jahren in den einzelnenen Ortsteilen engagieren, wurden ausgezeichnet. So auch Anton Lehmann aus Oderberg, das Ehrenkreuz in Gold, krankheitsbedingt von Marcel Haupt, Vorstandsvorsitzender des Feuerwehrverbandes Barnim, zuhause entgegennahm.