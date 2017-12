Einladung zum Mitternachtsdarts-Turnier

Doris Steinkraus

Golzow (MOZ) Nach den zu erwartenden fetten Feiertagen zu Weihnachten laden die Sportler des Golzower Vereins zu einer sportlichen Einlage ein. Am 29. Dezember steigen in der Oderbruchhalle die mittlerweile vierte Mitternachtsdarts. Los geht es um 18 Uhr. Nicht nur die Herren sind willkommen. Die Organisatoren freuen sich, wenn auch viele weibliche Teilnehmer die Chance nutzen, um sich an der Dartscheibe zu duellieren. Für die jeweils ersten drei Plätze winken Preise. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Wettbewerbe werden nämlich bis nach Mitternacht andauern. Die Startgebühr beträgt sieben Euro. Interessierte aus dem Umland sind eingeladen mitzumachen. Bis zum 22. Dezember muss man sich anmelden.

Infos und Anmeldung bei Silvio Sturm, Tel. 0152 55956721