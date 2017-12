Ein Lindwurm aus Licht und Farben

Olav Schröder

Zepernick (MOZ) Mehrere tausend Zuschauer sahen am Sonnabend die traditionelle Weihnachtsparade der Feuerwehr in Zepernick mit rund 50 illuminierten Fahrzeugen aus dem Barnim und darüber hinaus.

"Der Umzug wird jedes Jahr schöner und größer", schwärmen Bernhard und Christoph Borchert-König. "Fünf Sterne" gaben die beiden Panketaler der Parade. "Super" fiel das Urteil von Familie Rauchut aus Lindenberg aus, die die Parade schon öfter besucht haben. Etwas mehr Weihnachtsmusik könnte es ihrer Ansicht nach noch geben. Seit Jahren erlebt Familie Decker, die an der Parade-Strecke wohnt, den Lichterumzug. "Die Veranstaltung hat sich überall herumgesprochen", berichtet Klaus Decker, der zum Beispiel im Niederbarnimer Wanderclub davon erzählt. "Auch von der S-Bahn sehen die Leute, wenn hier etwas los ist und nehmen sich dann vor zu kommen", sagt Marko Decker. Johannes und Max, beide elf Jahre alt, erwarten derweil den Umzug schon gespannt im Garten.

Tatsächlich strömen die Leute auch aus dem S-Bahnhof auf den Rathausplatz oder gehen weiter in Richtung Alt Zepernick. Am Sonnabend fahren die Züge ab dem Nachmittag wieder, so dass viele Besucher per Bahn aus Bernau und Berlin nach Panketal kommen. Über den Zuspruch - an der Strecke vom Rathaus bis zur Feuerwache stehen Zuschauer - freut sich Frank Willamowski, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, der die Lichterparade seit 13 Jahren stets zum Zepernicker Weihnachtsmarkt der Feuerwehr veranstaltet. Die Logistik hat in den Jahren vom ersten Umzug mit nur drei geschmückten Fahrzeugen enorm zugenommen. "Ohne Unterstützung der Verwaltung ginge das nicht. Auch am Veranstaltungstag sind viele Mitarbeiter auf den Beinen", hebt Willamosski anerkennend hervor.

Zu bewundern sind prächtig geschmückte Fahrzeuge natürlich der Feuerwehren aus Zepernick und Schwanebeck, aus Bernau, Schönow - sogar mit Kinderfeuerwehr -, aus Buch, Karow und Blankenburg, aus Groß Schönebeck, Garzin und Rehfelde sowie von Feuerwehren aus Oberhavel. Landwirtschafts- und andere Betriebe sind ebenso vertreten wie die Bundespolizei aus Blumberg.

Immer mehr beteiligen sich auch die Zuschauer. Eltern und Großeltern tauchen mit Kinder- oder Bollerwagen auf, die mit Lichterketten geschmückt sind. Passanten tragen leuchtenden Kugelschmuck. Für fröhliche Stimmung sorgen Weihnachtsmänner auf Inlineskates, deren "Hohoho" vom Publikum im Chor beantwortet wird, Einradfahrer und die Trommler der Percussionsgruppe Trommböse.

Einen zusätzlichen Service bot die Feuerwehr auf den wieder eingerichteten Besucher-Parkplätzen. Die Flächen wurden mit Scheinwerfen ausgeleuchtet.