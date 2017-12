Olav Schröder

Bernau (MOZ) Bei einem Feuer in einem Bungalow in der Sonnenblumenstraße in Bernau ist in der Nacht zum Sonnabend der 74 Jahre alte Bewohner schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann, der sich selbst aus dem Gebäude retten konnte, ins Krankenhaus. Die Löschzüge der Feuerwehr Bernau-Stadt und Ladeburg sowie die Löschgruppe Birkholz löschten die Flammen. Der Bungalow ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.