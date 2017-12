Verpuffung löst Brand in der Schule aus

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Bei Arbeiten an der Heizung im Keller der Laurentiusschule in Bad Freienwalde hat es am Freitagabend aus ungeklärter Ursache eine Verpuffung gegeben. Dabei geriet das Papierlager in Brand, neun Menschen wurden vermisst. Der Unfall war jedoch nur eine Feuerwehrübung.

Um 17.09 Uhr löst die Regionale Leitstelle für Rettungsdienste und Feuerwehren in Frankfurt über die Meldeempfänger den Alarm aus. Schon um 17.15 Uhr erreicht die Feuerwehr Bad Freienwalde mit der Drehleiter an der Spitze das Schulgebäude in der Uchtenhagenstraße. Weitere Feuerwehrfahrzeuge reihen sich Straße hoch bis zur Kirche. Dieschmale Straße bietet wenig Platz.

Die Einsatzkräfte erkennen schnell, dass es sich um eine Übung handelt. Keiner außer den Führungskräften ist eingeweiht. André Jänicke, stellvertretender Stadtbrandmeister, hat sich das Szenarium ausgedacht. Er wartet am Haus mit Schulleiterin Marlies Sydow. Die Feuerwehr habe bisher nie dort geübt, sagt er. "Wir führen natürlich regelmäßige Brandschutzübungen durch", so die Schulleiterin

Die abendliche Übung sei realistisch, denn Heizungsarbeiten werden außerhalb der Schulzeit ausgeführt, erklärt der stellvertretende Stadtbrandmeister.

Zum Team der Beobachter zählen Stadtbrandmeister René Erdmann, David Seeger, Leiter des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) Strausberg, Burkhard Miesterfeld, Kreisausbilder beim FTZ, sowie Jens Schmoldt. Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt.

André Jänicke schildert den ersten Feuerwehrleuten kurz die Lage. Einsatzleiter Guido Bell obliegt es, die Einsatzkräfte zu koordinieren. Denn außer der Bad Freienwalder Feuerwehr werden die Ortswehren Altranft, Bralitz, Neuenhagen, Schiffmühle und Hohenwutzen alarmiert.

Während der verletzte Handwerker im verrauchten Keller zu suchen ist, werden zwei Lehrer und sechs Schüler in der oberen Etage vermisst. Die Einsatzkräfte müssen umsichtig handeln, weil die Schüler der Laurentiusschule behindert sind.

Das Gebäude sei zwar brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand, birgt aber eine Herausforderung, erläutert der Hausmeister. Um den hinteren Teil zu erreichen, muss man durch ein Treppenhaus, das hinter der Aula liegt. Während die Drehleiter ausgefahren wird, um die Vermissten aus der obersten Etage zu retten, dringt ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude ein.

Jannik (10) und Johanna Rasch (18) mimen die vermissten Schüler. Sie werden im Rettungskorb der Drehleiter sicher nach unten gebracht. "Wir wurden gefragt, was los ist, wie es uns geht und dass wir in Sicherheit gebracht werden", sagt Johanna Rasch. "Wir fühlten und gut aufgehoben."

Um 17.28 Uhr sind die Vermissten gerettet. Der Handwerker wird in ein Krankenhaus gebracht. "Der Keller ist sauber. Klopft beim Rausgehen an die Türen und schaut nach, ob noch Leute drin sind", weist Daniel Meyer, Ortswehrführer von Neuenhagen und Abschnittsleiter beim Einsatz, seine Männer per Funkgerät an. Sie tragen Atemschutzgeräte und haben die Freienwalder Kollegen bei der Vermisstensuche abgelöst.

Durch das Gebäude ziehen sich Schläuche, die die Atemschutzträger ausgerollt haben. "Das müssen sie tun", klärt Jänicke auf. Denn sie führen bei Bedarf Löschwasser, zudem geben sie den Einsatzkräften Orientierung, um den Rückweg ins Freie zu finden, wenn die Atemluft in den Pressluftgeräten verbraucht ist.

André Jänicke schätzt die Übung als gelungen ein. Die Personen seien über Dreh- und Schiebeleiter gerettet worden. Jedoch habe die Drehleiter die Straße blockiert. Es wäre besser gewesen, ein Löschfahrzeug durchzulassen und den Ort des Geschehens mit Flutlicht auszuleuchten. Erkenntnis wie diese fördert eine Übung zutage. 43 Einsatzkräfte, darunter 25 Atemschutz träger eilten herbei. Die Feuerwehren Bralitz und Hohenwutzen blieben fern. Dass die Bralitzer am Tage nicht einsatzfähig sind, sei bekannt, so André Jänicke.