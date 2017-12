Eltern und Kinder backen Muffins

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Schlittschuhbahn hat sich am Sonnabend als Besuchermagnet des kleinen Weihnachtsmarktes in der Bad Freienwalder Innenstadt erwiesen. Für den Betreiber hat es sich gelohnt. Deshalb will im nächsten Jahr wieder kommen.

"Die Leute kommen dort zusammen, wo die Musik ist", stellte der Bad Freienwalder Friseurmeister Uwe Steinicke fest, der am späten Nachmittag dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstattete. In der Tat trafen sich rund um die Schlittschuhbahn die Menschen. Die war eingetaucht in violettes Licht und lockte mit Disko-Rhythmen die Gäste an.

Viele Bad Freienwalder ließen es sich nicht nehmen, über den Markt zu bummeln und mit Freuden und Bekannten hier einen Becher Glühwein zu leeren und dort eine deftige Bratwurst zu essen.

Geschäftsleute wie Ellen und Jörg Forhoff oder Ute Grambauer betrieben ebenso Stände wie Vereine. Jörg Wiedmann, Trainer des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde, tauschte den Anorak gegen die Schürze und grillte mit Vereinsmitgliedern original Thüringer Bratwürste aus Oberweißbach. Zudem reichte er Glühwein, der wegen der frostigen Temperaturen schnell Abnehmer fand.

"Wir haben gebacken und gebastelt", verriet Friederike Siniarski, Mitglied im Vorstand des Elternvereins der Kita "Apfelbäumchen in Schiffmühle. Die Kita befindet sich zwar inzwischen in Trägerschaft der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI), der Elternverein besteht weiter. Er sammelt Geld für Projekte. Eltern und Kinder backten Muffins, kleine Törtchen, und falteten aus Papier dreidimensionale Fröbel- und Bascetta-Sterne. Letzterer gilt als ausgesprochen aufwändig, 30 gefaltete Module werden zu einem Stern zusammengeschoben. Ferner gab es Capuccino-Engel - Capuccino-Pulver im Reagenzglas mit einer Engelsfigur aus Papier.

Schon am Nachmittag gab es viel Trubel. Der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) schnitt zusammen mit dem Nikolaus und Siegrid Bohm von der Frisch-Backshop& Café GmbH Wriezen die sechs Meter lange Stolle an. "Seit 24 Jahren bereits stiften wir für die Weihnachtsmärkte in Bad Freienwalde und Wriezen je eine sechs Meter lange Butterstolle", betonte Siegrid Bohm. Die Stolle, die kostenlos ausgegeben wurde, fand rasenden Absatz und war im Nu verputzt. "Das Rezept verraten wir natürlich nicht", fügte Siegrid Bohm hinzu.

Dorothea und Kurt Raasch sowie Tochter Esther ließen sich am Abend im Hinterhof der Tourist-Information frische Waffeln schmecken. In den von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH als Büroräume genutzten Hinterhaus luden Sven Werner und Daniela Finke vom Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum OFFI zum Basteln ein. Zara (4) und Bettina Bredow füllten eine durchsichtige Glaskugel mit Watte und kleinen Tannennadeln, die sich als Dekoration für den Christbaum eignet. Mitarbeiter Frühföderberatungssstelle der Stephanus-Stiftung luden im Nachbarraum ebenfalls zum Basteln ein.

"Frühling, Sommer, Herbst und Winter" war die Ausstellung von Gabriele Stolzenburg in der Tourist-Information überschrieben. Sie filzt mit Nadeln feine und kleine Deko-Artikel. "Ich habe bewusst nichts Weihnachtliches ausgestellt", sagte die Künstlerin, die regelmäßig Kurse im Haus der Naturpflege gibt. Bei ihr gab es bereits bunte Ostereier - natürlich aus Filz.