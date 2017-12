Raus aus der Routine

Tatjana Littig

Bremsdorf (MOZ) Vor zwei Jahren hat das Hüfnerhaus zum ersten Mal einen interkulturellen Wochenendausflug zur Bremsdorfer Mühle organisiert. Damals richtete sich das Angebot an afghanische Familie. Dieses Jahr durften nur Frauen und Kinder mit. Das Projekt "Starke Frauen" ist geboren.

Liza Dubaeva lehnt sich zurück. "Es gefällt mir sehr gut hier", sagt die 33-Jährige. "Ich könnte glatt eine Woche bleiben", schiebt sie lachend hinterher. Vor einem Jahr ist sie mit ihrer Mutter aus Tschetschenien nach Deutschland gekommen. Inzwischen leben die beiden Frauen im Übergangswohnheim in der Frankfurter Straße. Rund 40 Personen seien dort untergebracht, "vor allem Männer", informiert sie. Ihr Fazit: "Es ist schwer." Khedi Dzamalhanova nickt. Die 31-Jährige ist ihre Nachbarin. Vor rund anderthalb Jahren ist sie mit Mann und zwei kleinen Kindern ebenfalls aus Tschetschenien geflohen. Inzwischen ist die Familie zu fünft.

Von dem Wochenendausflug zur Bremsdorfer Mühle haben die Frauen über einen Sozialarbeiter erfahren, der in ihrem Wohnheim tätig ist. In der Jugendherberge treffen sie auf viele unbekannte Gesichter. Die meisten Teilnehmerinnen, die aus Syrien, dem Tschad, Eritrea, Deutschland und Frankreich kommen, kennen sich jedoch von den regelmäßigen Veranstaltungen im Hüfnerhaus. "Wir haben etwa 200 Besucher jeden Monat", teilt Sonja Palfner mit, Leiterin der Einrichtung.

Obwohl viele der regulären Veranstaltungen auch Männern offen stehen, liegt der Fokus im Hüfnerhaus auf den Frauen. "Wir wollen die Stärkung von Frauen fördern", sagt Sonja Palfner. Sie verweist auf die kulturelle Herkunft der Geflüchteten: Viele kommen aus Ländern, in denen sich das Leben der Frau hauptsächlich in den eigenen vier Wänden abspielt. "Das aber erschwert den Spracherwerb und die Integration in Deutschland", erklärt sie.

Ums Kochen und um den Haushalt müssen sich die Frauen in der Bremsdorfer Mühle nicht kümmern. "Hier kann man relaxen. Das ist wie Urlaub", sagt Samar Zreik aus Syrien. Razan Alshash, ebenfalls aus Syrien, ergänzt: "Hier kann man zusammen mit Freundinnen reden und Kaffee trinken."

Untergebracht sind die Frauen und ihre Kinder in Vier-Bett-Zimmern, finanziert wird der Ausflug, der im Rahmen des Projektes "Essen ist Gemeinschaft" steht, durch das Bundesinnenministerium. Die Kinder werden von Sonja Palfner, Barbara Buhrke und Alizee Toubiane betreut. Sie spielen im Wohnheim und gehen in den Wald. Ihre Mütter werden währenddessen von Helene Radam über ein neues Projekt informiert. Es nennt sich "Starke Frauen" und dient der Weiterbildung von Frauen. "Es soll Teilhabe und Demokratie befördern", erklärt Helene Radam. Angelegt ist das Projekt zunächst für ein Jahr, gefördert wird es durch die Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg. Eine erste Veranstaltung ist bereits geplant: Am 17. Dezember geht es in das Reichstagsgebäude.