Erst Musik, dann Waffeln

Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) Die Adventstürchen-Aktion der Stadt ist ein Fest für die Sinne. Während am Sonnabend das Hören und Sehen im Vordergrund stand, waren es am Sonntag das Schmecken und das Riechen. Das neunte Türchen öffnete die Alte Schule - und lud zum Konzert in das Südschiff von St. Marien ein. Das Neue Kammerorchester Potsdam war dort zu erleben. Begleitet von der St. Marienkantorei unter der Leitung von Matthias Alward erklang das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns (1835-1921). Daneben waren die Hirtenkantate von Ignaz Holzbauer (1711-1783) sowie Danse sacrée et Danse profane von Claude Debussy (1862-1918) zu hören. An der Harfe begeisterte Anne Steinkogler im voll besetzten Raum.

Einen Tag später lud Carmen Simroth in das Carmeleon ein. Nachdem im vergangenen Jahr Bratäpfel aufgetischt wurden, kredenzte das Team in diesem Jahr Waffeln. "Das passt in die Weihnachtszeit", erklärt die Inhaberin. "Und außerdem werden Waffeln nachgefragt."

Oft kocht und backt Carmen Simroth nach Rezepten ihrer Oma. Diesmal kam das Rezept einer anderen Oma zu Einsatz, nämlich der von Kollegin Anna-Marlene Müller. Wer die Waffeln nachmachen möchte, braucht 300 Gramm Mehl, vier Esslöffel Backpulver, 50 Gramm Zucker, eine Prise Salz, knapp einen halben Liter Milch, einen Esslöffel Fett und zwei Eier. "Alle Zutaten verrühren und im Waffeleisen backen", teilt Carmen Simroth mit.

Das heutige Türchen öffnet der Mini Zoo. Auch dort wird gebacken - frische Hundekuchen nämlich. Das freut auch das Herz von Frauchen und Herrchen.