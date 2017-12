Mikroelektronik in der DDR und heute

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Vorstellung der Autobiografie "Karl Nendel. General der Mikroelektronik" mit anschließender Podiumsdiskussion bringt heute Abend ehemalige Führungskräfte des VEB Halbleiterwerk (HFO) zum Erfahrungsaustausch zusammen. Über die Entwicklungen gestern und heute erzählen unter anderem der einstige erste stellvertretende Betriebsdirektor, Kurt Padel, und der frühere Leiter des Stabsbüros des Kombinatsdirektors, Klaus Schumann. Mit dabei sind aus der Führungsetage des HFO auch Horst Sluke, Rudi Tetzner und Dieter Bartelt. Auf dem Podium spricht zudem Hendrik Fischer, Staatssekretär im brandenburgischen Wirtschaftsministerium.

Karl Nendel war bereits mit 32 Jahren Chef-Energetiker der Braunkohleindustrie in der DDR, später Leiter der Abteilung Elektronik im Volkswirtschaftsrat, dann stellvertretender Minister im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik und schließlich Regierungsbeauftragter für die Mikroelektronik in der DDR.

Zu den weiteren Gästen des Abends gehören die Frankfurter Unternehmer Uwe Gärtner, Geschäftsführer der Gärtner-Elektronik Design GmbH und früher in der Abteilung Forschung und Entwicklung des HFO tätig, und Winfried Jahn, in der DDR Abschnittsleiter Elektrowerkstatt im HFO und heute Geschäftsführer der aus dem HFO ausgegründeten Elektro Jahn GmbH & Co. KG.

Die Buchvorstellung findet von 18 bis 21 Uhr im Kleist-Museum statt. Der Eintritt ist frei.