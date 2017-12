Furioser Wirbel vor dem Weihnachtsbaum

Reinhard Pfeiffer

Strausberg (MOZ) Am Anfang stand am Sonnabend eine totale Kakophonie, ein jeder stimmte sein Instrument, Trommelwirbel vermischte sich mit Flötengequake, hier wird gefiedelt, da wird das Klavier traktiert und mit einem Mal: Stille!

Zwölf junge Dirigenten erscheinen, Applaus brandet auf im ausverkauften großen Saal auf dem Campus Strausberg Bundeswehr. Dann der Einsatz zu einem großartigen Bühnenwerk. Der Nussknacker von Peter Tschaikowski wird gegeben. Und das Besondere daran: Es sind alles Kinder und Jugendliche. Die Junge Philharmonie Berlin, das Tanztheater des KSC Strausberg, junge Dirigenten und Musiker der Kreismusikschule Märkisch-Oderland, die Musikschule Hugo Distler und die Musikschulen Krakau und Stettin. Ein Mammutensemble. Dass das wie ein gut laufender Motor funktioniert, ist Musashi Baba zu verdanken.

Doch nun hebt sich der Vorhang und vor einem großen Weihnachtsbaum entfalten die Tänzerinnen des Tanztheaters Strausberg einen furiosen Wirbel. Mit welcher Unbekümmertheit und Leichtigkeit die jungen Tänzerinnen ans Werk gehen, ist so etwas von erfrischend, da geht dem Betrachter das Herz auf. Und ehrlich, man hat bald vergessen, dass da auf der Bühne junge Menschen wirbeln, die nicht alle eine jahrelange Tanzerfahrung haben. Manch Ungenauigkeit wird aber sofort von der natürlichen Anmut wettgemacht.

Dazu das Orchester, welches nach jeder Szene von einem neuen Dirigenten geleitet wird, traf nicht einmal einen falschen Ton. Kraftvoll, ganz ehrlich, kam beim Zuschauer manches Mal eine Gänsehaut zustande.

Der Weihnachtsreigen ist aus, alle Kinder haben ihre Geschenke und Clara, die einen Nussknacker geschenkt bekam, muss ins Bett. Nun schlägt es Mitternacht, dumpf hallen die zwölf Paukenschläge. Da erscheint ein Mäuslein und findet unterm Weihnachtsbaum eine Brezel.

Doch dann kommt die Mäusearmee. Nun treten die Spielzeugsoldaten an, geführt vom Nussknacker, und eine wilde Schlacht entbrennt. Der Nussknacker fällt in der Schlacht und ein Kuss von Clara erweckt ihn zum Leben. Auf geht es zum Zuckerland, wo die Zuckerfee ein Fest veranstaltet. Am Ende erwacht Clara aus ihrem Traum. Und man sitzt da und hat vor Ergriffenheit einen Kloß im Hals.

Nun müsste man die Mitwirkenden aufzählen. Bei einer Gesamtzahl von mehr als 100 ist das allerdings schier unmöglich. Danken wir an dieser Stelle allen, die den Abend ermöglicht haben.