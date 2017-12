Eingeschränkte Beinfreiheit für Martin Schulz

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Viel schlechter hätte es kaum laufen können. Zwei Parteitagstage lang bemüht sich die SPD-Spitze, ihre Basis zu überzeugen, dass es keinen Automatismus bei den Gesprächen mit der Union gibt. Die Delegierten sollen, so schwer es ihnen auch fällt, glauben, dass die große Koalition längst nicht ausgemachte Sache ist. Und am dritten Tag? Da berichtet der "Spiegel", dass Ex-Parteichef Sigmar Gabriel Lust hätte, das Finanzministerium zu übernehmen. "Fake News" widerspricht der Noch-Außenminister. Doch das Signal ist verheerend. Vielleicht hatte Angela Merkel ja doch recht, als sie der SPD nach der Wahl attestierte, nicht regierungsfähig zu sein.

Denn auch wenn der Parteitag Martin Schulz mit einem ordentlichen Ergebnis bestätigt und auch wenn die Parteiführung das Okay bekommen hat, sich mit CDU/CSU zusammenzusetzen: Die SPD ist nicht weniger verunsichert als vor dem Treffen in Berlin. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht schwer lädiert aus dem Parteitag hervor, dem neuen Generalsekretär Lars Klingbeil gelingt auch nicht gerade ein Traumstart, und Martin Schulz' Beinfreiheit bei den Gesprächen mit der Union ist arg eingeschränkt. Als Gewinnerinnen stehen vor allem Malu Dreyer und Manuela Schwesig da - ausgerechnet zwei Frauen, mit denen auf Bundesebene gar nicht oder zumindest nicht in unmittelbarer Zukunft zu rechnen ist.

Für die anstehenden Gespräche verheißt das nichts Gutes. Jeden Schritt auf dem Weg zu einer großen Koalition lässt sich die Partei vorlegen. Zunächst soll im Januar ein Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entscheiden. Über eine etwaige Regierung stimmt die ganze Partei ab. Um diese Hürden zu nehmen, muss Martin Schulz der Union riesige Zugeständnisse abtrotzen.

Dazu kommen die Verletzungen, die sich Union und Sozialdemokraten seit dem Frühjahr zugefügt haben. Es gab ja nicht nur Merkels Ansage über die Nicht-Regierungsfähigkeit der SPD. Auch Schulz knöpfte sich die Kanzlerin hart vor, als er ihr einen "Anschlag auf die Demokratie" vorwarf. Auf keinen Fall wolle er in eine Regierung mit Merkel eintreten, sagte er auch nach der Wahl. Dass seine Partei es nun doch muss, ist mit diesem Parteitag zumindest nicht wahrscheinlicher geworden. Das scheinen auch Teile der Union verstanden zu haben: Jens Spahns Ruf nach einer Minderheitsregierung lässt sich zumindest so verstehen.