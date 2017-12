Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 11.12.2017

MOZ

Frankfurt (MOZ) Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Auf der Eisenhüttenstädter Chaussee hat sich am späten Sonnabendabend ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Laut Polizeibericht wollte die 41-jährige Fahrerin eines Pkw Ford an der Kreuzung zur Autobahn nach links in die Straße Am Goltzhorn abbiegen; dabei stieß ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Sowohl die 29-jährige Seat-Fahrerin als auch der Beifahrer im Ford (25) wurden verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.

Flasche über den Kopf geschlagen

Nach einem zunächst nur verbalen Streit hat am Sonnabend, gegen 23.30 Uhr, ein 16-Jähriger in einer Diskothek einem anderen Gast eine Flasche über den Kopf geschlagen. Der 25-Jährige wurde anschließend, als er am Boden lag, von weiteren Personen mit Schlägen und Tritten attackiert. Laut Polizeibericht musste er ins Krankenhaus gebracht werden; gegen den 16-Jährigen wird nun ermittelt.

Ehefrau beim Einparken erfasst

Seine eigene Ehefrau hat am Sonnabendmittag ein 77-Jähriger mit dem Auto angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er in der Regierungsstraße seinen VW Multivan rückwärts einparken; seine Frau (78) wollte ihn dabei einweisen – und wurde von dem Wagen erfasst. Sie wurde ins Klinikum Markendorf gebracht.

Ein Blitzer steht heute unter anderem am Platanenweg in Richtung Klingetal.

Blitzer