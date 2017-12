Polizeibericht Bernau vom 11.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Wandlitz/Panketal. Geld und Schmuck haben Diebe am Sonnabend bei Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in der Karl-Liebknecht-Straße und in der Moselstraße in Wandlitz erbeutet. Die Bewohner bemerkten die Einbrüche erst bei ihrer Rückkehr am Abend. Die Eindringlinge hatten alle Räume und Schränke durchsucht. Sie hinterließen einen Schaden von rund 7000 Euro. Eingebrochen wurde am Sonnabendnachmittag auch in ein Einfamilienhaus in der Zellerfelder Straße in Panketal. Dort verschwanden ebenfalls Bargeld und Schmuck. Schaden: rund 1000 Euro.

Bernau. Die Züge der S 2 nach Bernau fahren in den Nächten zu Dienstag und Mittwoch jeweils in der Zeit von 22.30 bis 1.30 Uhr von Marienfelde in Fahrrichtung Bernau jeweils 7 bis 10 Minuten später.

Verkehrstipp