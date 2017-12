Polizeibericht Eberswalde vom 11.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Wandlitz. Geld und Schmuck haben Diebe am Sonnabend bei Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in der Karl-Liebknecht-Straße und in der Moselstraße in Wandlitz erbeutet. Die Bewohner bemerkten die Einbrüche erst bei ihrer Rückkehr am Abend. Die Eindringlinge hatten alle Räume und Schränke durchsucht. Sie hinterließen einen Schaden von rund 7000 Euro. Eingebrochen wurde am Sonnabendnachmittag auch in ein Einfamilienhaus in der Zellerfelder Straße in Panketal. Dort verschwanden ebenfalls Bargeld und Schmuck. Schaden: rund 1000 Euro.

74-Jähriger bei Brand verletzt

Bernau. Bei einem Feuer in einem Bungalow in der Sonnenblumenstraße in Bernau in der Nacht zum Sonnabend ist der 74 Jahre alte Bewohner schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann, der sich selbst aus dem Gebäude retten konnte, ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Bungalow ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.