Polizeibericht Neuruppin vom 11.12.2017

OGA

Neuruppin (MOZ) Ärzten Schläge angedroht

Kyritz (RA) Ein stark alkoholisierter 30-jähriger Mann hat Mitarbeitern der Notaufnahme im Kyritzer Krankenhaus Schläge angedroht. Er war am Sonnabend gegen 23 Uhr eingeliefert worden. Nach der Untersuchung wurde ihm mitgeteilt, dass kein weiterer Behandlungsbedarf bestehe. Daraufhin wurde er aggressiv. Die herbeigerufenen Polizisten stellten bei dem Störer einen Atemalkoholwert von 3,08 Promille fest. Um die angedrohten Schläge zu verhindern, wurde der 30-Jährige bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Unfallflucht in Schönberg

Schönberg (RA) In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonnabend, 7.30 Uhr, ereignete sich im Lindower Ortsteil Schönberg ein Verkehrsunfall. Der Spurenlage zufolge hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Dorfstraße sein Fahrzeug gewendet und fuhr dann gegen einen Maschendrahtzaun. Zwei Pfosten wurden herausgerissen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Platzwunde nach Schubser

Neuruppin (RA) Eine betrunkene 44-Jährige musste nach einem Schubser eine Platzwunde behandeln lassen. Sie war am frühen Freitagmorgen zu einer Freundin gegangen, die in einem Mehrfamilienhaus an der Franz-Mehring-Straße wohnt. Die Freundin war jedoch nicht zu Hause. Es öffnete stattdessen ein 54-jähriger Bekannter der Mieterin die Tür. Die 44-jährige wollte, ohne eingelassen zu werden, die Wohnung betreten. Der 54-jährige stieß die alkoholisierte Besucherin in den Hausflur zurück, so dass sie hinfiel und sich die Wunde im Gesicht zuzog. Ein Notarzt musste kommen.