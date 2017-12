Polizeibericht Strausberg vom 11.12.2017

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Strausberg. Drei Leichtverletzte hat am Sonntag kurz vor 9 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Berliner Straße unweit der Tankstelle gefordert. Der Fahrer eines Mercedes Vito war auf glatter Fahrbahn in einen entgegenkommenden VW Golf gerutscht. Von hinten war ein weiterer Pkw aufgefahren. Die Polizei spricht von unangemessener Geschwindigkeit. Der Gesamtschaden beträgt 24 000 Euro.

Fahndungserfolg vermeldet

Müncheberg. Die Polizei kann einen Fahndungserfolg vermelden. Am Freitag waren die Beamten von einem Fahrzeughalter aus Potsdam-Mittelmark über den Diebstahl seines Kleintransporters in der vorangegangenen Nacht informiert worden. Dank eines GPS-Chips und einer Fahndung konnte der inzwischen mit gefälschtem Kennzeichen versehene Sprinter in Müncheberg festgestellt worden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.