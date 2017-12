Polizeibericht Seelow vom 11.12.2017

DSTEINKRAUS

Seelow (MOZ) Gestohlenes Auto auf der B 1 gestoppt

Müncheberg. Freitagnachmittag meldete ein Fahrzeughalter aus Potsdam Mittelmark, dass sein Mercedes-Benz Sprinter in der Nacht in Berlin- Hellersdorf entwendet worden war. Das Fahrzeug verfügt über einen GPS-Chip. Zum Zeitpunkt des Anrufes bewegte sich das Fahrzeug auf der B 1 Richtung Seelow. In Müncheberg wurde der Sprinter gestoppt und der 36-jährige Fahrer vorläufig festgenommen. Am Sprinter befand sich ein gefälschtes Kennzeichen, der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er kam in Untersuchungshaft. Das Fahrzeug kann an den Halter zurückgegeben werden.

Diebe wollten Festbäume stehlen

Altlandsberg. Unbekannte versuchten, die Umzäunung eines Weihnachtsbaumverkaufes gewaltsam zu öffnen. Der dabei entstandene Krach alarmierte den Betreiber des Verkaufsstandes, welcher die Täter vertreiben konnte. Trotz Fahndung konnte kein Täter mehr ermittelt werden.

Einbruch über das Garagendach

Bad Freienwalde. Am Freitagnachmittag stellte ein Kurstädter fest, dass Unbekannte über das Dach seiner Garage in diese eingebrochen waren. Ob etwas fehlt, steht noch nicht fest.