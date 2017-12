Polizeibericht Neuruppin vom 11.12.2017

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Kennzeichen gestohlen

Neuruppin (RA) In der Zeit vom Sonnabend, 23 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, sind in Neuruppin die amtlichen Kennzeichen B-AM 842 gestohlen worden. Die Nummernschilder stammen von einem Škoda, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Robert-Koch-Straße abgestellt war. Nach den Kennzeichen wird nun gefahndet.

Radler war betrunken

Neuruppin (RA) Ohne Licht radelte ein 60-jähriger Mann am Sonnabend gegen 4.40 Uhr morgens die Neustädter Straße in Neuruppin entlang. Er wurde deshalb von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle wurde bei dem Radfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,71 Promille. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.