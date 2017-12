Polizeibericht Schwedt vom 11.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Zwei Fernseher und Werkzeug gestohlen

Schwedt. Werkzeug im Wert von rund 2000 Euro haben Einbrecher aus einer Garage in Schwedt gestohlen. Sie hatten zuvor die Tür aufgebrochen. Der Besitzer der Garage im Komplex Scholle II stellte den Diebstahl am Sonnabendnachmittag fest. Eingebrochen wurde außerdem von Donnerstag zu Freitag in eine Gartenlaube in der Anlage „Perle der Uckermark“. Die Eindringlinge nahmen zwei Flachbildfernseher im Wert von rund 500 Euro mit. Vermutlich waren die Fenster der Laube nicht richtig verschlossen.

Betrunker Fahrer verlässt Unfallort

Polßen. Wegen Unfallflucht wird gegen einen Autofahrer ermittelt, der am Sonnabendnachmittag zwischen Meichow und Polßen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete – und sich dann davonmachte. Polizisten trafen ihn kurze Zeit später an und bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Ein erster Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,38 Promille.

Radler rammt Auto

Schwedt. Ein betrunkener Radfahrer ist am Sonnabendmorgen in Schwedt seitlich mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Er hatte laut Polizei nicht auf den Verkehr geachtet, als er vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Radler einen Wert von 1,59 Promille an.