Warzenente und Pfautaube geehrt

Detlef Klementz

Müncheberg (MOZ) Reges Treiben herrschte am Wochenende in den Hallen des früheren Pluta-Gartencenters in Müncheberg. Einmal mehr fand dort die Ausstellung der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter des Kreisverbands Märkisch-Oderland statt. Es war die 24. Kreisschau.

Wilfried Keil zeigte sich am Sonnabend recht zufrieden mit dem Besucherinteresse. "Bei dem nasskalten Wetter hätte ich gar nicht damit gerechnet", sagt der Ausstellungsleiter, der zugleich dem Kreisverein Märkisch-Oderland der Kleintierzüchter vorsteht.

Zu denen, die sich schon kurz nach der Eröffnung dort umschauten, gehörte auch Heinz Moch. Der Falkenhagener wollte sich über den aktuellen Stand informieren, vor allem bei den Hühnern. Und da hatten es ihm ganz besonders die Vertreter der Rasse Deutsche Reichshühner angetan. Dass die Züchter wegen des Namens bisweilen etwas skeptisch angeschaut werden, kann er nicht nachvollziehen. Da fehle einfach das Wissen. Die Rasse gehe auf Bismarck zurück, der um 1900 herum wetterfeste Hühner mit guter Lege- und Mastleistung gefordert habe. Er selbst habe 1985 mit der Zucht dieser Hühner angefangen und auch Kaninchen und Gänse gehabt. Und weil die Rasse da noch recht selten vorkam, habe er sich Tiere aus Bayern und Norddeutschland kommen lassen. Inzwischen würde sich sein Sohn um die Züchterei kümmern.

Gleich mehrere Hühnerrassen züchtet Familie Masche aus Berlin, die ein ständiger Gast auf den Ausstellungen des Kreisverbandes ist. Ebenso wie Familie Rische, die aus Rehfelde angereist ist und vor allem bei den Tauben verweilt.

Knapp 500 Tiere waren am Sonnabend und Sonntag in den Hallen ausgestellt. Dazu zählten Hühner, Zwerghühner, Tauben, Enten und Kaninchen.

Vereinsvorsitzender Wilfried Keil würdigte die Qualität der ausgestellten Tiere, die höher sei als in vergangenen Jahren. Von den ausgezeichneten Züchtern nannte er ganz besonders Karsten Poschitzki aus Letschin und Christian Kalk aus Werbig. Sie sind für ihre Warzenente wildfarbig beziehungsweise die Pfautaube vielfarbig mit Bundesmedaillen des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter ausgezeichnet worden. Die beiden Pokale, die Landrat Gernot Schmidt gestiftet hatte, gingen an Mayk Reichert (Sternebeck) und Gerald Haack (Schönfließ). Geehrt wurden damit die Züchtungen bei der Zwerghuhnrasse Zwerg-Sumatra schwarz beziehungsweise bei der Zwergkaninchenrasse Hermelin Rotaugen.

Auch die Jugendabteilung des Kreisverbandes war präsent. Sieben junge Züchter stellten insgesamt 32 Tiere aus. Es gab allerdings noch jüngere Teilnehmer, wenn auch mehr begleitender Art. Der Verband hatte nämlich die vier kommunalen Kitas der Stadt gebeten, ein Märchen darzustellen. Was dabei herauskam, konnte sich unbedingt sehen lassen.