Kita-Urteil ist Weckruf für Gemeinden

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von möglichen Rückzahlungen in Millionenhöhe ist die Rede, nachdem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) jüngst die Kita-Satzung von Rathenow kassiert hat. Diese wurde für unwirksam erklärt, weil sie sich unzulässigerweise auf das Kommunalabgabengesetz (KAG) bezieht. Rathenow ist landesweit offenbar nicht die einzige Kommune, in der das so gehandhabt wurde.

Für Eisenhüttenstadt und die die dort seit 1. Januar 2017 gültige Kita-Satzung hat das richterliche Urteil keine Konsequenzen. Die in der Stahlstadt beschlossene Satzung sei nicht an das Kommunalabgabengesetz angebunden, teilt Katrin Fiegen, Fachbereichsleiterin für Familie und Schule in der Stadtverwaltung, auf eine Anfrage hin mit. Die Gebührensatzung, die für sieben kommunale Kindertagesstätten sowie fünf kommunale Horte gilt, beziehe sich vielmehr auf die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und das Kita-Gesetz des Landes. Mit der Kommunalaufsicht des Landkreises wurde zudem ein Einvernehmen hergestellt.

Aus diesem Grund befürchtet Katrin Fiegen nicht, dass auch in Eisenhüttenstadt Eltern gegen die bestehende Satzung klagen werden, dass diese für unwirksam erklärt wird und somit Rückzahlungen anstehen. Es müssen also keine Rückbildungen gebildet werden.

Im Landkreis Oder-Spree ist das OVG-Urteil allerdings ein Weckruf für verschiedene Gemeinden. Während sich beispielsweise die Kita-Satzungen für die Stadt Müllrose und für das Amt Neuzelle nicht auf das KAG beziehen, wird in der Stadtverwaltung von Storkow die Thematik geprüft. Denn die Gebührensatzung der Stadt nimmt in ihrer Einleitung sehr wohl Bezug auf mehrere Paragrafen des KAG.

Auch in der seit 2013 gültigen Kita-Satzung der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd taucht der Bezug auf das Kommunalabgabengesetz auf. Das Dokument ist auf der Internetseite des Amtes zu finden.

"Wir sind in jedem Fall betroffen", heißt es von Olaf Klempert, Bürgermeister der Gemeinde Rietz-Neuendorf. "Sobald bei uns der Erste klagen würde, müssten wir damit rechnen, dass unsere Satz unwirksam ist, weil wir als Grundlage das KAG herangezogen haben." Die Kita-Satzung der Gemeinde sei von 2004 und damit "uralt". Im kommenden Jahr soll die Kita-Satzung nun aktualisiert werden. Dann sollen die Elternbeiträge auf Grundlage des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII - wie auch in Eisenhüttenstadt - und nicht mehr auf der KAG erhoben werden. Ihm zufolge können die Eltern laut SGB VIII nur an den reinen Betriebskosten beteiligt werden, laut KGA kommen sie beispielsweise auch für Abschreibungen auf.