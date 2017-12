Weniger Kaninchen als in Vorjahren ausgestellt

Sandra Jütte

Zehdenick (GZ) Die Rassekaninchenausstellung des Zuchtvereins D236 am zweiten Adventswochenende ist seit 88 Jahren eine feste Größe im Zehdenicker Veranstaltungskalender. Dieses Mal präsentierten in der Gaststätte Schröder 13 Züchter ihre Häsinnen und Rammler. Bewertet wurden die Tiere bereits am Freitag nach Kriterien wie Form, Farbe, Fell und insbesondere dem Gewicht.

Den Siegerpokal hatte wieder Bürgermeister Arno Dahlenburg gestiftet. Mit nach Hause nehmen durften ihn erneut Erika und Reinhard Borchard aus Hamburg. Ihre Castor-Rexe überzeugten sowohl in der Vereins- wie auch in der Gesamtwertung.

Stolz war Reinhard Borchard besonders auf die Häsin, die mit ihrem samtweichen Fell ebenso in der Einzelwertung mit 97,5 Punkten überzeugte. Den prächtigsten Rammler hingegen hatte Michael Schmidt, der erste Vorsitzende des Zehdenicker Vereins, mitgebracht. Knapp war der Löwenberger auch am Gruppensieg vorbeigeschrammt, erhielt dafür jedoch den größeren Pokal.

Dass dieses Mal nur, aber immerhin noch 101 statt sonst im Schnitt 120 Kaninchen ausgestellt wurden, läge nicht zuletzt an der aggressiven Viruserkrankung RHDV-2, erklärte Olaf Woidke. Die zweite Variante der sogenannten Chinaseuche grassiere in Deutschland seit etwa zwei Jahren. "Die Kaninchen fallen einfach tot um, ohne, dass es vorher irgendwelche Anzeichen gibt", beklagte der Züchter. In diesem Jahr seien alleine in seinem Stall 30 Tiere gestorben. "Manche Züchter haben mindestens das Doppelte verloren", so Woidke.

Eine wirkliche Impfung gegen das Virus, das unbemerkt von Menschen oder Tieren übertragen werden kann, gäbe es nicht, sagte Manfred Mehlig, Vorsitzender des Kreisverbandes Oberhavel. Sterben würden trotzdem viele Tiere, zudem hätten die Mittel starke Nebenwirkungen und seien sehr teuer. "Wir Züchter fühlen uns da auch alleingelassen", so Mehlig.