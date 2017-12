Streifzüge durch das Weihnachtsland

Jörg Hanisch

Neuzelle (MOZ) Weihnachtsempfinden im Oderland. Das gab es am vergangenen Wochenende zur Genüge zwischen Neuzelle und Groß Lindow. Mal kommerzieller, mal individueller gestaltet, luden die Weihnachtsmärkte in der Region zum Entspannen, Shoppen und Treffen mit Freunden ein.

"Da, wo Brandenburg am schönsten ist, eröffnen wir heute unsere 25. Märchenweihnacht", so die Worte von Amtsdirektor Hans-Georg Köhler kurz vor dem Stollenanschnitt am Sonnabend. Er selbst verteilte lieber und übergab alles weitere an Prinz Albrecht, der durch das Programm der beiden Tage führte, den Weihnachtsmann mit Gefolge empfing und natürlich ein Neuzeller Urgestein darstellte. Aber das ist eine andere Geschichte und gehört nicht zu den Weihnachtsmärchen, von denen es nicht nur auf dem Markt immer wieder welche zu erleben gab, sondern auch in der Märchenstunde in der Aula des Rahngymnasiums als Schauspiel der Schüler. "Märchen einmal anders erzählt", war hier das Motto, was natürlich mit viel Begeisterung aufgenommen wurde.

Während von vielen Ständen Mandel- und andere Düfte über die Brauhausstraße zogen, Kerzenlicht das historische Ambiente des Klosters erleuchtete, zeigten ein Schnitzer und ein Schmied auf dem Klosterhof echte Handwerkskunst. Wer es eher geselliger mochte, hörte den aus der Region kommenden Schlagerstars Ronny Gander und Tino Söllner zu, sang mit dem Chören der Pestalozzischule und der Astrid-Lindgren-Grundschule aus Eisenhüttenstadt oder den Gästen aus Zielona Gora mit. Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der mit großem Gefolge der Schützengilde Neuzelle einzog.

Zwei märchenhafte Tage klangen in Neuzelle mit dem gemeinsamen Singen der Mönche, dem Weihnachtskonzert mit dem Chor Nova Cella Cantat im Refektorium und Kreuzgang des Klosters sowie mit Angelika Weiz und Ferry Grott an der Trompete im Barocco aus.

Doch nicht nur in Neuzelle wurde die Besucher auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Auch in Ziltendorf fand ein Adventsmarkt statt und in Groß Lindow wurde der Weihnachtsmarkt samt Kirchfest begangen. Dort ging es gemütlicher zu. Klein aber fein - so lassen sich diese Märkte beschreiben. In Groß Lindow war das Geschwister Anita und Alexandra Hofmann am Abend in der Kirche der Höhepunkt des Tages. Doch auch schon ab 13 Uhr gab es jede Menge zum Mitmachen, Sehen und Staunen. Der kulturelle Jahresabschluss im Ort, der wie in den Jahren davor federführend von Gudrun Grunow mit Unterstützung der Gemeinde und Vereine organisiert wurde, gewährte Einblicke in die Heimatstube, die einen Streifzug durch die Jahrhunderte der Ortsgeschichte und des Friedrich-Wilhelm-Kanals zeigt. "Unser Glanzstück sind ein original erhaltener Schulatlas aus dem Jahre 1840 und eine umfangreiche Chronik", schwärmte Christel Zimmermann, die seit Jahren an der Einrichtung der Ausstellung beteiligt ist.

Draußen auf dem Markt rings um die Lindower Kirche erfreuten sich die Besucher an den frisch gebackenen Waffeln aus der Weihnachtsbäckerei der Grundschule Groß Lindow, den musikalischen Überraschungen des Karnevalsvereines und vielen anderen Höhepunkten. Auch in Groß Lindow konnte der Weihnachtsmann nur kurz verweilen, denn weiter zog es ihn zum Adventsmarkt in Ziltendorf. Rings ums Gemeindezentrum genossen dort die Leute Glühwein, Bratwürste und gute Gespräche mit Freunden. Im Haus selbst wurden Kuchen und Kaffee gereicht, waren durch die Ziltendorfer Blaskapelle und später durch den gemischten Chor Briesen und den Sieversdorfer Dorfchor weihnachtliche Weisen zu hören. "Und wir haben viel für die Kinder organisiert, denn wir haben mit Susanne Köhler eine neue Jugendmitarbeiterin in der Gemeinde. Wir hoffen, so nicht nur an diesem Tag die Kinder- und Jugendarbeit wieder beleben zu können", meinte Pfarrer Mathias Wohlfahrt. Der Spaß schien jedenfalls nicht zu kurz zukommen und so wurde auch in Ziltendorf bis zum Abend in die Adventszeit hinein gefeiert.