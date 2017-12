Mit Lust und Freude am Backen

Jana Reimann-Grohs

Bernau (MOZ) Bäcker Bertram Franke möchte "Hand und Herz" zeigen. Er will mit selbst hergestellten Produkten und dem Bewusstsein einer der wenigen zu sein, die noch einen eigenen Ofen nutzen, in der Region punkten. Gleichzeitig gilt es, mit diesem Aufwand die Familientradition aufrecht zu erhalten.

Mit Liebe zum Handwerk präsentiert sich Bertram Franke an seinem Arbeitsplatz in der Berliner Straße 9, direkt in der Bernauer Innenstadt. Er gewährt gerne Einblick in seine Zunft, um zu verdeutlichen, wie selten diese heutzutage noch anspruchsvoll vertreten wird. Gleichzeitig räumt er ein, dass seine Leidenschaft, einen entsprechend hohen Aufwand zu betreiben, nicht immer wirtschaftlich sei. Die Reaktion seiner Kunden bestärke ihn aber, weiter den Idealen zu folgen und die Lust am Backen nicht zu verlieren. "Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit", sagt der 46-Jährige, "aber für viele ist es eine Sensation, dass wir noch selbst backen".

Der vierfache Familienvater kommt aus einer großen Bäckerfamilie. Schon sein Opa und Vater betrieben bei Dresden eine eigene Bäckerei. Franke ist einer von fünf Jungen. Mit ihm eiferten vier dem Vater nach und wurden Bäckermeister.

Seit 16 Jahren bäckt der aufgeschlossene Wahl-Bernauer nun seine eigenen Brötchen. Es hat ihn zusammen mit seiner Frau Leonie in die Brandenburger Region verschlagen. Die Chance, einen eigenen Betrieb aufzumachen, ließ sich Bertram Franke nicht entgehen, als er 2001 die Backstube des alteingesessenen Bäckers Cornelius in Bernau angeboten bekam. Um die geschätzte Qualität seines Vorgängers "bewusst weiter zu führen", übernahm er sogar dessen Namen. Auch hatte er "extra ein halbes Jahr lang assistiert, um vom alten Handwerksmeister zu lernen und für die Region traditionelle Rezepte zu backen".

"Wichtig" ist Franke, dass er die Menschen in seiner Umgebung anspricht und zufrieden stellen kann. Von Anfang an war ihm klar, dass die Einheimischen großen Wert auf ihre "Schrippe" legen, die er deshalb wie gewohnt - in der Mitte von Hand eingekerbt - produzieren lässt. Das Eindrücken während des Garprozesses ergebe zwar nicht immer die größten Brötchen, weil der Teig zusammengepresst wird. Dafür erhalten seine Kunden welche mit mehr Geschmack, betont der Fachmann.

Sein Geschäft in der Berliner Straße sticht äußerlich nicht hervor. Nur eine Brezel als Ladenschild weist von weitem den Weg - das Schaufenster ist relativ klein, wenngleich fein bestückt. Trotzdem finden viele Bernauer hierher. Es hat sich herumgesprochen: Hier bekommt man etwas geboten. Den guten Ruf seines Vorgängers Cornelius konnte Inhaber Bertram Franke weiter aufrecht erhalten. Gerade in der Weihnachtszeit werden seine Nougatplätzchen und Stollen mit am häufigsten angefragt.

Aus Sicht des Bäckers trägt aber auch die Ladenstruktur zur Einmaligkeit bei: "Sie stehen vorne am Tresen und können bis auf den Ofen in die Backstube schauen. Das nenne ich Frische!". Für den Blick aufs Handwerk und den guten Eindruck baute er seine Theke selbst aus und übernahm den altehrwürdigen Ofen des Vorgängers.

Zwischen 1.30 Uhr nachts und 9 Uhr morgens arbeiten mit dem Meister selbst vier Bäcker in der Backstube sowie wochentags von 6 bis 16.30 Uhr und samstags von 6 bis 11 Uhr zwei Damen im Verkauf.

Für das Weihnachtsgeschäft fängt Franke schon um 20 Uhr an. Gerade der Stollen brauche seine Zeit und auch Franke sucht dann "die Ruhe zur Konzentration". Obwohl für die Adventszeit früh genug angefragt wird, legt der Bäcker erst nach dem Reformationstag los. Dann merke er, dass seine vier Kinder "zuhause hibbelig werden" und wegen des Weihnachtsduftes "gerne mit in die Backstube wollen". Bertram Franke kann dann auch den ersten Moment genießen und sieht "ein großes Glänzen in den Augen aller", wenn die Plätzchen, Christ- und Mohnstollen, Lebkuchenherzen und Dominosteine entstehen.

In Frankes Christstollen werden eine Menge Zutaten, "sehr hochwertige Produkte", verarbeitet. Das Original wird immer noch in der väterlichen Backstube bei Dresden hergestellt, wo ein "Stollenprüfer" die Qualität bescheinigt und das regionale Dresdner Zertifikat ausstellt. Sein Christstollen habe die gleiche Rezeptur, meint der Bernauer. Er backe ihn nur "mit Berliner Luft". An teurer Butter werde für eine optimale Qualität nicht gespart. Vom Abwiegen der Zutaten wie Schweineschmalz, bittere und süße Mandeln, Rosinen, Mehl, Zucker, Salz, Milch, Zitronenschale und verschiedenen Gewürze bis zur Fertigstellung vergehen mehrere Tage. Wenn der Stollen aus dem Ofen kommt, steht er eine ganze Nacht. Nachdem er "richtig abgekühlt ist und sich gesetzt hat", wird er weiter verarbeitet und mit dem Bäckereisiegel verpackt zum Verkauf angeboten.